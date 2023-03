Manchester Orchestra: veröffentlichen „The Valley Of Vision“, der dazugehörige Virtual-Reality-Film ist vollständig auf YouTube zu sehen

„Making The Valley Of Vision was an exciting idea of what the future could be for us in terms of how we create. None of these songs were written with the band being in the same room in a live setting. They were really like science experiments that started from the bottom and were added to gradually over time. We’re intrigued by doing things the wrong way, or attempting things we haven’t done before and getting inspired by them.“ – Manchester Orchestra

Das Album The Valley Of Vision, das am 10. März digital und am 7. April auch physisch erscheinen wird, hat seine Wurzeln in den höheren Mächten der Resilienz, Wiedergeburt und Selbsterlösung. Nach einer langen Periode der Trauer und des Traumas, die die vorherige LP der Band und die letzten gemeinsamen Jahre durchdrungen haben, illustrieren Songs wie The Way die Reise, auf der man seinen Verstand verliert und ihn wiederfindet. Durch einen geisterhaften Dunst aus Hall, Angst und pathologischen Gefühlen erhebt sich die Stimme von Sänger Andy Hull zu einem gutturalen und Gänsehaut verursachenden Gürtel, der das Arrangement aus Klavier und elektronischen Schlagzeugbeats zu einem kathartischen Crescendo trägt. Der Text erzählt eine lebendige Geschichte, die Hull seit dem ersten Schreiben im Jahr 2019 nur schwer darstellen konnte, aber er schreibt den zusätzlichen Produzenten des Tracks – Jamie Martens, Catherine Marks und Ethan Gruska – zu, dass sie ihm dabei geholfen haben, sie schließlich zu formen.

Wie alle Songs auf The Valley Of Vision wird auch The Way von einem fesselnden Filmerlebnis begleitet, das im bahnbrechenden Format der virtuellen 180-Grad-3D-Realität präsentiert wird. Unter der Regie von Isaac Deitz – der den Film während einer einjährigen Reise durch Schneestürme in den Rocky Mountains, dunkle Nächte in den tiefen Wäldern Wyomings, Bachbetten in Manchester Orchestras Heimatstaat Georgia und Klimazonen, die sowohl glühend heiß als auch eiskalt sind, gedreht hat – spiegelt und verstärkt der Film die übergreifenden Themen des Albums – Leben und Tod, Veränderung und Wachstum, Vergebung und Loslassen. „Den Film in seinem vorgesehenen 180-Grad-3D-VR-Format zu erleben, fühlt sich an, als würde man einen Traum in seinen Kopf herunterladen“, sagt Deitz. „Jedes Symbol steht für eine andere Erfahrung, die in unserer inneren Welt verankert ist; es liegt an Ihnen, ob Sie sie einfach nur genießen oder versuchen zu interpretieren, was der Traum bedeutet.“

Manchester Orchestra waren die ersten Musiker, die mit dem Filmemacher-Duo Daniels (Everything Everywhere All At Once, Swiss Army Man) zusammengearbeitet haben, und haben sich im Laufe ihrer Karriere immer wieder mit neuen Technologien auseinandergesetzt – und sind mit jeder neuen Veröffentlichung in faszinierende Bereiche vorgestoßen. Während sie The Valley Of Vision in einem umgebauten Herrenhaus in Muscle Shoals, AL, aufnahmen, wurde keiner der Songs geschrieben, ohne dass sich die Band im selben Raum befand – etwas, das sie noch nie zuvor getan hat. Der Prozess begann im Sommer 2021, als Hull in seinem Koffer nach seinem Textbuch suchte, aber stattdessen ein Buch mit puritanischen Gebeten aus dem Jahr 1975 mit dem Titel The Valley Of Vision fand, das ihm seine Mutter am vorherigen Weihnachten geschenkt hatte. Der Titel wurde zu einem Mantra, das die Musik inspirierte, da die Band fast vollständig auf die gewohnten Instrumente verzichtete und jedes Stück wie ein wissenschaftliches Experiment behandelte, das von Grund auf begann und im Laufe der Zeit nach und nach ergänzt wurde.

Die Trackliste von The Valley Of Vision

Manchester Orchestra – The Valley Of Vision

Label/Vertrieb: Loma Vista Recordings-Concord/Universal Music

VÖ: 10.03.2023 (digital)

07.04.2023 (physisch)

