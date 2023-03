Neil Young: setzt die „Original Bootleg Series“ (OBS) mit The Ducks und The Santa Monica Flyers fort

Das Land der Neil Young Archives ist ein faszinierender Ort und jeden Besuch wert. Es warten jede Menge Überraschungen und genug Musik für ein ganzes Leben. Die nächsten beiden Veröffentlichungen der Original Bootleg Series (OBS) beispielsweise, OBS 2 und OBS 6, die beide am 14. April 2023 erscheinen, auf Vinyl und CD im Greedy Hand Store der Neil Young Archives (NYA) und im Musikfachhandel. Eine digitale Hi-res-Audioversion wird ebenfalls bei Neil Young Archives und den meisten Plattformen erhältlich sein. Alle Käufe im Greedy Hand Store beinhalten automatisch kostenlose digitale Hi-res-Audio-Downloads aus dem Xstream Store © bei NYA.

Somewhere Under The Rainbow hält eine Aufnahme von Neil Young mit den Santa Monica Flyers bereit, live mitgeschnitten im Rainbow Theatre in London. Die Show – Neil Young (Gesang, Gitarre) mit der Star-Band von Nils Lofgren (Lead- und Rhythmusgitarre, Klavier, Akkordeon, Gesang), Ben Keith (Pedal Steel Gitarre, Gesang), Billy Talbot (Bass, Gesang) und Ralph Molina (Schlagzeug, Gesang) – genießt ob ihrer komplett spontanen und hochtourigen Performances unter Fans schon lange einen besonderen Stellenwert. Der Abend am 5. November 1973 war voller mitreißender Performances und halb aus den Angeln gehobener Klänge – kaum verwunderlich, dass dieses Konzert in den letzten 50 Jahren einen geradezu mythischen Ruf erlangt hat. Frei von jeglichen formalen oder stilistischen Beschränkungen, ließen die beteiligten Musiker bei jedem Track ihrer Kreativität und Leidenschaft freien Lauf. Bis heute hallen der Sound und die Seele dieses – im besten Sinne – grenzenlosen Abends laut nach. Das Doppel-CD-Album fängt diese Atmosphäre so unmittelbar ein, dass man sie förmlich mit den Händen greifen kann. Die Liner Notes von Toningenieur Pete Long tauchen mitten in das Konzert ein und tragen ihren Teil dazu bei, dass man beim Hören an diesen Ort und in eine Zeit zurückreist, die sich so nicht wiederholen wird.

High Flyin‘ ist ein ganz besonderes Doppel-Live-Album aus dem Sommer 1977, aufgenommen von einer sagenumwobenen nordkalifornischen Band namens The Ducks. Die Band – Neil Young (Gitarre, Mundharmonika und Gesang), Bob Mosley (Bass und Gesang), Jeff Blackburn (Gitarre und Gesang) und Johnny Craviotto (Schlagzeug und Gesang) – trat meist unangekündigt in Clubs wie dem Back Room, dem Crossroads Club, dem Catalyst und anderen in der Umgebung Nordkaliforniens auf. Während dieser magischen Zeit, in der The Ducks existierten, verbreiteten sich die Gerüchte über ihre Auftritte über Mund-zu-Mund-Propaganda, sodass sie lediglich vor kleinem Publikum stattfanden und sich die Anwesenden wie Auserwählte fühlten. (Die hinterher nicht selten stolz davon prahlten.) Die Setlisten des Quartetts enthielten Songs aus den unterschiedlichsten Wirkungsfeldern der Bandmitglieder und wurden oft erst am Abend des Auftritts festgelegt. Diese neue Sammlung aus Mitschnitten dieser Konzertabende sowie zweier Abendsessions im nahegelegenen Magical Devices Studio zirkulierte jahrzehntelang in Bootleg-Kreisen. Mit High Flyin gibt es nun eine offizielle Veröffentlichung, von der viele Fans nie dachten, dass es sie je geben würde. High Flyin‘ bringt den großartig unbekümmerten Spirit von The Ducks in unsere Zeit und zeigt, dass der Rock & Roll voll grenzenloser Überraschungen steckt.

Schon jetzt: Little Wing by The Ducks: hier

Human Highway von Neil Young & The Santa Monica Flyers: hier

OBS 2: The Ducks – High Flyin

Vinyl Tracklisting:

Seite 1

1. I Am a Dreamer

2. Younger Days

3. Gypsy Wedding

4. Are You Ready For The Country?

5. Hold On Boys

6. Side 2

7. My My My (Poor Man)

8. I’m Tore Down

9. Hey Now

10. Wide Eyed and Willing

11. Truckin’ Man

Seite 3

1. Sail Away

2. Gone Dead Train

3. Silver Wings

Seite 4

1. Human Highway

2. Your Love

3. I’m Ready

4. Little Wing

5. Car Tune

Seite 5

1. Windward Passage

2. Leaving Us Now

3. Mr. Soul

4. Side 6

5. Two Riders

6. Honky Tonk Man

7. Sailor Man

8. Silver Wings

The Ducks – High Flyin

Label: Shakey Pictures Records/

Reprise Records

Vertrieb: Warner Music

VÖ: 14.04.2023

OBS 6: Somewhere Under The Rainbow

Vinyl Tracklisting:

Seite 1

1. Tonight’s The Night

2. Mellow My Mind

3. World On A String

4. Speakin’ Out

5. Albuquerque

Seite 2

1. New Mama

2. Roll Another Number (For The Road)

3. Tired Eyes

4. Tonight’s The Night – Part II

Seite 3

1. Flying On The Ground Is Wrong

2. Human Highway

3. Helpless

Seite 4

1. Don’t Be Denied

2. Cowgirl In The Sand

Neil Young & The Santa Monica Flyers – Somewhere Under The Rainbow

Label: Shakey Pictures Records/

Reprise Records

Vertrieb: Warner Music

VÖ: 14.04.2023

