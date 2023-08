Neil Young: Klassikeralbum von 1992 „Harvest Moon“ wird als Limited Edition Clear Vinyl neu aufgelegt

Als Neil Young am 27. Oktober 1992 sein Album Harvest Moon in Deutschland veröffentlichte, stand er in doppelter Hinsicht kurz vor einem runden Jubiläum: Es war sein 19. Studioalbum und erschien nahezu 25 Jahre nach seinem selbstbetitelten Debütalbum bei Reprise Records. Doch Neil Young brauchte natürlich schon damals keine runden Jubiläen mehr, um sich den Leuten ins Gedächtnis zu bringen. Längst war klar, dass er zu einer erlesenen Gruppe von Künstler:innen und Songwriter:innen gehörte, die einen bleibenden Einfluss auf die moderne Musik hatten.

Wie viele von Youngs Werken, hat auch Harvest Moon die Fantasie des Publikums auf seine ganz eigene Weise beflügelt. Das gilt in optischer Hinsicht ganz sicher auch für die kommende (22. September) Vinyl-Neuauflage des Albums, die als dreiseitiges Doppelalbum auf Clear Colored Vinyl gepresst wurde und damit ein besonderer Hingucker ist. Vom Hinhören ganz zu schweigen: Mit analogem Equipment unter Zuhilfenahme digitaler Technologie aufgenommen, enthält das Album Songs wie From Hank To Hendrix, Unknown Legend und One Of These Days – ein einzigartiges Rock-’n‘-Roll-Set, das wie so viele Young-Alben Fans in allen Altersklassen fand. Nicht ohne Grund gehört Neil Young seit über 30 Jahren zu den prägendsten Künstlern seines Genres.

Es war ein Genre, das er praktisch miterfunden hatte und in dem er auf Harvest Moon einmal mehr brillierte. Zusammen mit Produzent und Pedal-Steel-Gitarrist Ben Keith, Keyboarder Spooner Oldham, Bassist Tim Drummond und Drummer Kenny Buttrey fing er einen zeitlosen Sound ein, der sich in einer Zeit, zu der sich die Musik allgemein in eine lautere, aggressivere Richtung bewegte, als eigener Stil deutlich abhob. Wie so oft in Youngs Karriere, wurde es ihm hoch angerechnet, dass er nicht mit dem Strom schwamm, sondern seine eigene Richtung einschlug.

Nach seinen Alben Freedom, Ragged Glory und Arc And Weld machte Young einmal mehr deutlich, dass er unterschiedlichste Stile bedienen konnte, wann immer er die Notwendigkeit dafür gekommen sah. Auch die Gästeliste von Harvest Moon war illuster: Linda Ronstadt, James Taylor, Nicolette Larson und Astrid Young wirkten auf Tracks mit.

Harvest Moon wurde seinerzeit von langjährigen Fans und Young-Neuentdecker:innen gleichermaßen gefeiert und gilt bis heute als eines seiner meistgeliebten Werke. Das Album hat allein in seinem Heimatland Kanada fünffachen Platinstatus, dazu kommen Doppel-Platin in den USA und Gold-Status in Großbritannien und Australien. In Kanada wurde Harvest Moon 1994 bei den Juno Awards als „Album des Jahres“ ausgezeichnet. In der neuen Vinyl-Veröffentlichung wird das, was ursprünglich der unverfälschte Klang einer Handvoll Musiker bei ihrem leidenschaftlichen Tun war, wieder lebendig – mit einem Sound, der mindestens so glasklar ist wie die durchsichtige Vinylpressung.

Harvest Moon wird im Greedy Hand Store der Neil Young Archives und überall im Musikfachhandel erhältlich sein. Alle Käufe im Greedy Hand Store kommen mit kostenlosen digitalen Hi-res-Audio-Downloads aus dem Xstream Store © der NYA.