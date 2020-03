Neil Young: kündigt Fireside Sessions an

Die Lage spitzt sich immer mehr zu, Covid-19 hält die Welt in Atem. Die Menschheit ist aufgerufen, zu Hause zu bleiben und die eigenen vier Wände nur noch in dringenden Fällen zu verlassen um die Corona-Pandemie einzudämmen. Das öffentliche Leben steht still, die Menschheit hat Hausarrest und ein Ende ist derzeit nicht absehbar. Auch die weltweite Musikszene, mit Ausnahme einiger Ignoranten, hält sich an die Verbote und hat alle Touren und Konzerte abgesagt, was jedoch nicht heißt, dass man sich das Musik machen verbieten lässt. Jeder geht anders damit um, einige Bands zeigen sich kreativ und hauen zur Überbrückung neue Songs raus, andere spielen Geisterkonzerte ohne Publikum und streamen diese Auftritte im Netz, um den Fans die Ausgangssperre zu versüßen.

Jetzt meldet sich auch die 74-jährige kanadische Rock-Legende Neil Young aus der Isolation und hat ein ganz besonderes Schmankerl für seine Fans im Ärmel. Wie er auf seiner Website https://neilyoungarchives.com/news/4/article?id=Subscriber-Fireside-Sessions-to-stream-from-NYA mitteilte, wird der zweimalige Grammy-Gewinner auch ein paar Streamingkonzerte für seine Fans spielen. Das Ganze soll in der kuscheligen Atmosphäre daheim vor dem eigenen Kamin passieren, nur Neil Young, seine Gitarre, ein paar Songs und das Kaminfeuer im Hintergrund, während seine Ehefrau, die Schauspielerin Daryl Hannah, ihn dabei filmt. Keine hochprofessionelle Produktion, sondern einfach ein paar Fireside-Sessions, um seinen Fans die Corona-Ausgangssperre zu versüßen. Diese Sessions sollen vor allem denen zugänglich gemacht werden, die sich zur Zeit in Quarantäne befinden, selbstgewählt oder zwangsweise. Wer die ganz privaten Konzerte nicht verpassen will, der sollte in den nächsten Tagen unbedingt seine Website und seine Social-Media-Kanäle im Auge behalten, mit Ausnahme von Facebook, denn da will sich der Kanadier verabschieden. Wann das erste Fireside-Wohnzimmerkonzert stattfinden soll, ist bisher noch nicht bekannt, also seid aufmerksam.

Viel mehr wird es von dem urigen Rocker wohl in diesem Jahr nicht zu sehen geben, denn noch letzten Monat kündigte Young an, in diesem Jahr wohl eher keine Konzerte spielen zu wollen. Somit hatte der Träger des Order Of Manitoba (höchste Auszeichnung der kanadischen Provinz Manitoba) auch nicht mit Konzertabsagen und Konzertverschiebungen infolge des Coronavirus zu kämpfen. Der Neo-US-Staatsbürger (seit Janur 2020 besitzt Young neben der kanadischen auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Diese hatte er beantragt, damit er im November gegen Donald Trump stimmen kann.) will sich ganz auf neue Songs konzentrieren. Auch will er das seit 1975 auf Eis liegende Album Homegrown nun endlich veröffentlichen. Livestreams sind offenbar aber kein Problem, denn kürzlich war er schon im People For Bernie-Livestream zu sehen, wo er für den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Bernie Sanders spielte.

Hier das Statement von Neil Young:

„Because we are all at home and not many are venturing out, we will try to do a stream from my fireplace with my lovely wife filming.

It will be a down-home production, a few songs, a little time together . . . we will be soon be announcing the first one right here at NYA in the Times – Contrarian and on the Hearse Theater schedule, as well as social media except Facebook. As we have previously announced, we are dropping Facebook very very soon, so if you rely on FB to contact us, prepare for change.

See you soon!

Love NY“