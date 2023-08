The Refreshments: veröffentlichen erste Single des kommenden Albums „A Stiff One“

In der sich ständig verändernden Musikbranche gibt es nur eine Sache, die bleibt: Ein guter Song ist ein guter Song. Und Schwedens bestgehütetes Geheimnis The Refreshments sind der lebende Beweis für diese Aussage.

Nach über 30 Jahren als rockende Einheit liefern sie immer noch kleine Perlen, die trotz aller Widrigkeiten immer wieder auch die Charts erklimmen können. Unbeeindruckt von Mode oder Stil haben sie ihren Rock ’n‘ Roll am Leben erhalten, indem sie ihn perfekt geformt haben und keine Kompromisse eingegangen sind. Und wenn sie die Klassiker nicht selbst geschrieben haben, dann haben sie eben einen Weg, andere Songs zu covern und sie in ein erfrischend neues Gewand zu kleiden.

So wie die erste Single Travellin‘ Light aus ihrem kommenden Album A Stiff One (Sound Pollution/Wild Kingdom)! Die Pre-Pop-Hymne aus dem Jahr 1958 war Cliff Richards‘ zweite Single. Und wenn The Refreshments sich in den Song verbeißen, bringen sie ihn sofort so zum Rollen, wie er schon immer hätte sein sollen. Vom fast teuflischen Twang des Riffs bis zum mitreißenden Refrain legen sie ihr Herz und ihre Seele in den Song, als wäre es ihr eigener.

Viele würden sagen, dass es vielleicht eine mutige Single für 2023 ist, aber es würde einen auch nicht wundern, wenn Quentin Tarantino sich sofort in den Song verliebt und ihn als Thema für seinen nächsten Film verwendet. Man kann es Blues, Country oder Soul nennen, aber eigentlich ist es einfach nur echter Rock ’n‘ Roll, und The Refreshments wissen genau, wie man ebendieses Erbe zu pflegen hat.