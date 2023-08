Blue Stragglers: neue Single „Existential Crisis In A Nightclub“

Das britische Rocktrio Blue Stragglers hat mit Fool’s Errand seine Debüt-EP für Hassle Records angekündigt, die am 10. November erscheinen wird.

Zur Feier des Tages gibt die Single Existential Crisis In A Nightclub einen ersten Einblick in das, was uns erwartet.

Fool’s Errand wird auch physisch erscheinen, auf Vinyl gepresst und ist auf 300 12’’es limitiert. Der Kauf des Vinyls beinhaltet ein Ticket-Bundle für die Headline-Show der Band am 8. November in London (The Black Heart, Camden).

Die Band kommentiert: „Der Alt-Rock-Bruder von Don’t You Want Me Baby ist genau das, was auf der Dose steht – eine eingängige, von XTC inspirierte, zerklüftete Liebesgeschichte, die schief läuft.“

„Ich habe früher in demselben Nachtclub gearbeitet, in dem ich in meinen freien Nächten getrunken habe. Die Art von Club, von dem man sich immer sagt, dass man nie wieder dorthin zurückgehen wird, nachdem man um 2 Uhr nachts nach Hause gestolpert ist, nur um am nächsten Tag die sinnlose Achterbahnfahrt noch einmal zu wiederholen.

„Eine Hymne für alle, die im gleichen Trott feststecken und sich von betrunkenen Leuten, die sie nicht kennen, belehren lassen und sich fragen, ob das alles ist, was das Leben zu bieten hat.“

Die Blue Stragglers, bestehend aus Lee Martin (Gesang/Gitarre), Ali Waite (Bass) und Andy Head (Schlagzeug/Backing Vocals), haben seit ihren Anfängen alles nach ihren eigenen Regeln gemacht. Von Anfang an war die fleißige Gruppe darauf bedacht, ein Hauptquartier zu finden. Als ihr lokaler Pub The Dunn Horse geschlossen wurde, gelang es der Band, das Lokal zu entrümpeln, bevor es in Wohnungen umgewandelt wurde, und sie brachten die gesamte Einrichtung des Pubs in Lees Haus. In dieser exzentrischen Umgebung hat die Band regelmäßig Gigs in dem Haus veranstaltet, das sie nun The Denne Horse nennt.

Die aus Horsham, England, stammenden Blue Stragglers sind hier, um euch den Kopf zu verdrehen und ihren Stempel aufzudrücken. Das Dreiergespann scheint von einer Mischung aus Adrenalin und Telepathie angetrieben zu werden, gepaart mit einer unbändigen Gabe, äußerst fesselnde Fuzzed-up-Banger zu kreieren.

Das Power-Trio verfügt nicht nur über eine Fülle von Talenten, sondern auch über eine unbestreitbar starke Arbeitsmoral und hat im ganzen Land unermüdlich Gigs absolviert, darunter prominente Auftritte mit Wolfmother, Zakk Wylde’s Black Label Society, Kid Kapichi, We Are The Ocean und Phoxjaw, sowie einen atemberaubenden Auftritt beim Download Festival 2022. Letztes Jahr veröffentlichte das Trio seine selbstbetitelte Debüt-EP und erntete viel Lob von BBC Introducing, Kerrang! Radio, Planet Rock und Gigslutz, um nur einige zu nennen. Durch den Erfolg der Veröffentlichung ermutigt, wurden Blue Stragglers von dem angesehenen Independent-Label Hassle Records (Brutus, Casey, Ithaca) aufgekauft.

Der Grundstein ist nun gelegt und Blue Stragglers setzen mit Existential Crisis In A Nightclub und der vorherigen Single Running It Dry weitere Akzente. Der Track zeigt den bereits bekannten Fuzz-Groove der Band – ein explosives, ansteckendes Statement. Der Beginn von etwas Neuem. Ein Meer der Veränderung. Ein Flutereignis. Das Jahr 2023 wird gefüllt sein mit Tourneen und der Veröffentlichung der neuen EP der Band. Blue Stragglers haben auf dich gewartet.

