Yes: kündigen neues Studioalbum „Mirror To The Sky“ für den 19.05.2023 an

Yes, das sind Steve Howe, Geoff Downes, Jon Davison, Billy Sherwood & Jay Schellen, freuen sich, ihr neues Studioalbum Mirror To The Sky am 19. Mai 2023 bei InsideOutMusic/Sony Music anzukündigen.

„Dies ist ein sehr wichtiges Album für die Band“, sagt Steve Howe, das dienstälteste Mitglied von Yes, Meistergitarrist und Produzent von Mirror To The Sky. „Wir haben die Kontinuität in der Herangehensweise beibehalten, die wir auf The Quest etabliert haben, aber wir haben uns nicht wiederholt. Das war die Hauptsache. Wie Yes in den siebziger Jahren von einem Album zum anderen, wachsen wir und entwickeln uns weiter. In späteren Jahren haben Yes oft losgelegt, aber dann nicht das nächste Ding gemacht. Dieses Album zeigt, dass wir wachsen und wieder etwas aufbauen. Für Yes ist dieses „nächste Ding“ eine Sammlung von energiegeladenen, komplexen, üppigen und vielschichtigen neuen Studiosongs für ein Album, das das viel gepriesene Erbe der Band weiterführt und gleichzeitig den Weg in eine aufregende Zukunft aufzeigt.“

Am 10. März wurde auch der erste Track aus dem Album veröffentlicht. Hört euch Cut From The Stars an und schaut euch das Video hier an:

Mirror To The Sky wird in verschiedenen Formaten erhältlich sein, die alle mit dem Artwork des langjährigen Yes-Künstlers und -Kollaborateurs Roger Dean versehen sind:

Ltd Deluxe Electric Blue 2LP+2CD+Blu-ray Artbook mit Poster

Ltd Deluxe 2CD+Blu-ray Artbook

Ltd 2CD Digipak

Standard CD Jewel Case

Gatefold 2LP+LP-Booklet

Digitales Album

Die Blu-ray-Editionen enthalten das Album in Dolby Atmos, 5.1 Surround Sound, Instrumentalversionen und Hi-Res Stereo Mixes.

Die Trackliste von Mirror To The Sky findet ihr in unseren Release-Kalender:

Jetzt hier vorbestellen:

Sehr zur Freude aller, einschließlich des langjährigen Fans Thomas Waber, sind Yes in ein Gebiet vorgedrungen, das sie praktisch erfunden haben – das Prog-Rock-Epos – wenn auch auf eine völlig neue und moderne Weise. „Ich hatte immer das Gefühl, dass es großartig wäre, etwas zu haben, das ein bisschen epischer ist“, sagt er, obwohl er der Versuchung widerstand, etwas zu formatieren, das als aufgesetzt erscheinen könnte. Er gab der Band einfach den Freiraum, das zu tun, was sie tun, und ließ die Dinge sich entwickeln. „Sie waren so begeistert von The Quest und dem Schwung, den sie hatten, dass sie sofort wieder ins Studio gingen. Was sie schrieben, ging schon früh in diese epische Richtung – das, was Yes-Musik für mich wirklich ist. Sie ist fast schon ein eigenes Genre. Es ist Yes-Musik. Mirror To The Sky ist ganz sicher Yes-Musik.“

Mirror To The Sky enthält nicht nur einen, sondern gleich vier Tracks, die über acht Minuten lang sind, wobei der mitreißende und kinematische Titeltrack knapp vierzehn Minuten dauert. Darüber hinaus nehmen die Tracks, wie die besten von Yes, den Hörer mit auf eine weite, dynamische Reise durch Klanglandschaften, die auch Steve Howes umwerfende Gitarren, den tadellosen Sound von Keyboard-Zauberer Geoff Downes, exquisite Melodien und Fills, Jon Davisons engelsgleichen, kristallklaren Gesang, Billy Sherwoods geschickt tanzenden Bass und Jay Schellens meisterhaft kontrollierte Explosionen am Schlagzeug zur Schau stellen.

Jay Schellen, der seit 2016 mit der Band auf Tour ist, wurde ausgewählt, um die Rolle seines Mentors und Freundes Alan White zu übernehmen, als dieser 2022 verstarb. „Ich hatte die Topographic Drama–Tour 2016 alleine für Alan gemacht“, sagt Jay. „Ab Ende 2017 hatten wir eine Partnerschaft, und zwar eine wunderbare Partnerschaft, möchte ich hinzufügen. Ich lernte so viel und entdeckte so viel über Alans Stil, und warum er so war, wie er war. Er passte so perfekt zu seiner Persönlichkeit. Dieses Album ist ganz und gar von Alans Präsenz geprägt. Es ist in uns. In meinem Herzen ist Alan also immer noch präsent und bei uns und bei mir, in großem Maße.“

