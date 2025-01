Sometime In February: veröffentlichen ihre Leadsingle „Palantir“ und kündigen neues Studioalbums „Where Mountains Hide“ via InsideOutMusic an

Die aufstrebenden Instrumental-Progressive-Metaller Sometime In February, die in den USA ansässig sind, freuen sich, bekannt zu geben, dass ihr neues Studioalbum Where Mountains Hide am 21. März 2025 über InsideOutMusic/Sony Music veröffentlicht wird. Das aus Charlotte, North Carolina, stammende Gitarrentrio präsentiert anspruchsvolle, aber zugängliche Kompositionen, die eine Reife offenbaren, die über ihre kurze gemeinsame Zeit als Band hinausgeht.

Seht euch Sometime In February neueste Single Palantir jetzt hier an:

Die Band kommentiert die Veröffentlichung von Album und Single: „We are so excited to announce our sophomore record, and our debut with InsideOutMusic, Where Mountains Hide. It’s been a long time in the making, our biggest accomplishment, and our boldest statement. Once we signed with the label, we knew we had to step up our game to keep up with the legendary names on their roster.

Alongside this announcement comes our lead single, Palantir. It was the first track written for our new album, and it sets the tone for the record as a whole. We feel it is the definitive sound for Sometime in February in our current state, and we are so excited for everyone to hear this single and the rest of the album, and for everyone to see it live in person very soon.“

Where Mountains Hide wird als limitiertes CD-Digipak, als limitierte farbige Vinyl-Edition (beide mit Bonustrack) und als digitales Album erhältlich sein. Vorbestellungen sind ab sofort hier möglich: https://sometimeinfebruary.lnk.to/WhereMountainsHideAlbum

Where Mountains Hide – Tracklist:

1. Palantir

2. Mourning Bird

3. The Bad Fight

4. Outside In

5. What Was Heard

6. What Was Said

7. Phantom Sea

8. Bury You

9. Homeworld I: Green Mountain

10. Homeworld II: Dislodged

11. Funeral House

12. There Is Nothing Here But Technology (Bonustrack)

Im Jahr 2023 stellte sich die Band mit ihrer ersten Single unter dem Namen InsideOut vor, die den Titel Hiding Place trug und ihren melodischen Ansatz verdeutlichte. Jetzt, mit einem kompletten Album mit neuem Material, präsentiert Sometime In February elf fesselnde Tracks, vom Fusion-Metal-Opener Palantir über die progressive Komplexität von Outside In bis hin zum blueslastigen Prog-Metal-Abschluss Funeral House.

Ursprünglich als instrumentales Soloprojekt von Gitarrist Tristan Auman im Jahr 2020 gegründet, wurde Sometime In February durch die Vervollständigung mit Schlagzeuger Scott Barber und Bassist Morgan Johnson zu einem vollwertigen Prog-Rock-Trio, nachdem sie nach der Veröffentlichung ihrer EP Here Goes im Jahr 2021 den Sprung vom Studio auf die Bühne geschafft hatten. Die in Carolina ansässige Gruppe hat seitdem immer wieder Gas gegeben, tourte durch den Südosten der USA und veröffentlichte 2023 ihren Nachfolger, die Debüt-LP There Goes.

Die Verbindungen des Trios reichen bis in die Welt der progressiven Musik, wo sie mit den Between The Buried And Me-Mitgliedern Paul Waggoner und Dan Briggs zusammenarbeiten. Tristan hatte für Waggoner in einem örtlichen Café gearbeitet. Nachdem er Tristan kennengelernt hatte, besuchte er die Band und war von ihrer Live-Performance beeindruckt. Später lud er Auman ein, bei BTBAM-Gigs neben Paul einzuspringen. Im Gegenzug trug Waggoner zu dem Song The Bad Fight bei und wirkte in dem Musikvideo mit. „He sent over some ideas, and they were perfect, as expected.“

Briggs fügte eine einzigartige Note hinzu, indem er texturale Elemente und zusätzliche Instrumente wie Mandoline statt Bass spielte. Die BTBAM-Verbindung erstreckte sich auch auf das Abmischen des Albums, das von Toningenieur Jamie King übernommen wurde, der zuvor mit Scotts früherer Band Trees On Mars gearbeitet hatte. „Tristan knew right away he wanted to work with Jamie, and I was all for it“, sagt Scott. „Jamie was great in the studio with a positive vibe the whole time.“

Um das Sounddesign des Albums zu verbessern, holte die Band Eric Guenther, den Keyboarder von The Contortionist, hinzu. „We discussed sound design, and The Contortionist was at the top of our list“, erklärt Morgan. „Eric was our first choice, and he was on board right away. He had seen Tristan on the BTBAM tour, and he elevated the entire project with his contributions.“

Für Tristan ist Where Mountains Hide ein Schritt nach vorne, mit einer erhebenden und optimistischen Stimmung. „For this album, I wanted the songs to stand alone more, instead of making everything flow together like typical prog albums. But in the end, it naturally felt cohesive. The album has a grand and fantastical vibe, and with instrumental music, it can be challenging to create a specific atmosphere, but that’s what I aimed for.“

