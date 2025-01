Darkher: Musik der Band im Trailer zum neuen Spiel „Death Howl“ von 11 Bit Studios zu hören

Die Musik der beliebten nordenglischen Doom-Band Darkher wurde vom renommierten polnischen Videospielentwickler und -verlag 11 Bit Btudios, der für so gefeierte Titel wie This War Of Mine und die Frostpunk-Reihe bekannt ist, für den Trailer ihres kommenden neuen Thrillers Death Howl ausgewählt – eine Zusammenarbeit des dänischen Teams The Outer Zone und 11 Bit Studios.

Der Death Howl-Trailer mit Lowly Weep von Darkher kann ab sofort hier angesehen werden:

Der ausgewählte Track ist Lowly Weep von Darkhers neuestem Meisterwerk The Buried Storm.

Das offizielle Musikvideo zu Lowly Weep ist hier verfügbar:

Darkher Kommentar: „When it was requested that Lowly Weep be used for a game soundtrack, I was intrigued by the story line and its theme“, schreibt Frontfrau Jayn Maiven. „I very much like the idea that both, game and music, can transport people into other realms.“

Betretet in Death Howl, dem neuesten Spiel des dänischen Teams The Outer Zone und 11 Bit Studios, ein Reich, in dem Trauer auf Strategie trifft. Death Howl webt eine ergreifende Geschichte über Trauer, Heilung und Widerstandskraft, die in einem atmosphärischen, seelenähnlichen Deck-Builder umgesetzt wurde.

In Death Howl spielt ihr die Rolle von Ro, einer trauernden Mutter, die sich in einem ätherischen, nordisch inspirierten Reich der Steinzeit auf der verzweifelten Suche nach ihrem verstorbenen Sohn befindet. Als Ro stellen Sie sich den unerbittlichen Geistern in rasterbasierten, rundengesteuerten Kämpfen, die nicht nur taktische Präzision, sondern auch die Fähigkeit zur Anpassung erfordern. Um sich einen Weg durch die Verzweiflung zu bahnen und gegen furchterregende Feinde und Bosse zu bestehen, müssen die Spieler ihre Decks zusammenstellen und verfeinern. Jedes besuchte Reich bietet einzigartige Decktypen und Mechaniken, die die strategische Ebene bereichern und vertiefen. Die Spieler können ihre Decks mit schamanischen Totems weiter verbessern und so sicherstellen, dass sie für die bevorstehenden tödlichen Begegnungen bestens gerüstet sind.

Zusätzlich zum laufbasierten Gameplay fügt Death Howl Deck-Building-Mechaniken in eine erkundbare offene Welt ein, die in düstere Biome wie den Wald der heulenden Schatten oder die Wiesen des Wahns unterteilt ist. Jede Region schaltet nicht nur die bereits erwähnten neuen Karten zum Basteln frei, sondern enthüllt auch Fragmente von Ros Geschichte, die von den Themen Liebe und Verlust durchdrungen ist, und deckt die vergessenen Überlieferungen dieses mysteriösen Geistes auf.

Die Rezension von unserem TFM-Redakteur Juergen S. zu Darkhers Album The Buried Storm (2022) könnt ihr hier nachlesen:

