Royal Sorrow: enthüllen eine faszinierende und mitreißende neue Single und Video zu „Evergreen“

Royal Sorrow läuten das Jahr 2025 mit ihrem monumentalen Song Evergreen ein. Das neue Jahr regt zum Nachdenken und Wachsen an, und dieser Song fängt diese Themen mit Intensität und Tiefe ein. Mit Einflüssen von Bands wie Vola, Sleep Token, Leprous, Tesseract, Bad Omens, Spiritbox und Unprocessed liefern Royal Sorrow Musik, die ein breites Spektrum an Emotionen hervorruft.

Gestern erschien ihre neueste Single Evergreen, eine dynamische Mischung aus Alternative Metal, hypnotischen Riffs und einprägsamen Melodien. Die Single wird von einem visuell beeindruckenden Musikvideo begleitet, bei dem Altti Heinilä Regie führte.

Royal Sorrow über die Single: „Das Thema des Liedes dreht sich um Kontrolle. Es kommt häufig vor, dass wir als Menschen versuchen, Situationen, Beziehungen und Ereignisse so stur zu kontrollieren, dass sie giftig und kontraproduktiv werden. Kontrolle ist das, was uns in unserer eigenen Unsicherheit sicher fühlen lässt, aber letztendlich zu unserem eigenen Untergang werden kann. In Evergreen geht es um die Heilung von den eigenen destruktiven Verhaltensmustern – der Fluss muss fließen.“

Die zweite Single Evergreen ist eine hypnotisierende Mischung aus schweren Riffs und ansteckenden Melodien. Es ist eine Reise, die verlockend ist, hart trifft und bei einem hängen bleibt. Die Konzeption von Evergreen war ein wenig anders als sonst. Der Song begann als gefühlvoller Popsong, den Eero zusammen mit Aino Tikkanen, einem Musikerkollegen aus Helsinki, schrieb. Eero erkannte, dass der Refrain viel Potenzial für ein härteres Arrangement hatte und schuf die Riffs darum herum. Bald nahm der ganze Song mit seinen üppigen Synthies, groovigen Gitarren und extremen Momenten Gestalt an.

Royal Sorrow sind:

Markus Hentunen – Vocals, guitars

Eero Maijala – Bass

Janne Mieskonen – Drums

Juha Rapanen – Guitars

Instagram | Facebook