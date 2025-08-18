Royal Sorrow: veröffentlichen neue Single „Bloodflower“

Als Royal Sorrow im Oktober 2024 mit ihrer Debütsingle Metrograve auf die Bildfläche traten, machte die finnische Progressive-Metal-Band sofort klar, dass man sie im Blick behalten sollte – mit einer Mischung aus messerscharfer Technik, cineastischen Klanglandschaften und einer wuchtigen Härte, die genauso intensiv trifft, wie ihre Melodien emporsteigen. Seitdem wartet ihre stetig wachsende Fangemeinde auf den nächsten Schlag.

Dieser Moment kam mit der Ankündigung des lang erwarteten Debütalbums Innerdeeps, das am 26. September 2025 über InsideOutMusic erscheinen wird.

Nun, nach der Albumankündigung, kehren Royal Sorrow mit Bloodflower zurück – einer neuen Single, die einen weiteren Einblick in die Welt von Innerdeeps gibt.

Die Band über die neue Single:

„Eine dunkle Meditation über Lust, Sucht und Konsequenzen – unsere neue Single Bloodflower ist ein intensiver Song über die Folgen falscher Entscheidungen.“

Geprägt von düsterer Atmosphäre, groovenden Riffs und dynamischem Songwriting, nimmt Bloodflower die Hörer mit auf eine unerwartete Reise durch die Hölle im Inneren. Der Song zeigt Royal Sorrow so vielseitig und progressiv wie nie zuvor – ohne die charakteristischen, eingängigen Melodien der Band zu vergessen.

Bloodflower ist zugleich Tragödie und poetische Metapher – eine Blüte, schön und gefährlich zugleich, Sinnbild für etwas, das man sich sehnlich wünschte, das einen jedoch im Gegenzug verzehrte. Wenn Erlösung unerreichbar scheint – bringt Verantwortung dann das ersehnte Glück?