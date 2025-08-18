Arcane Tales: haben ihr neues Album „Crystal Skull“ veröffentlicht

Die Epic-Power-Metal-Formation Arcane Tales veröffentlichte am 25.06.2025 ihr neues Album Crystal Skull über Underground Symphony Records.

Das Werk knüpft an den Debüt-Longplayer Ancient Tales an und setzt die epische Saga rund um die Helden Turok (Zwergenkrieger), Regdar (Zauberer) und Erevyn (Halbelf) fort. In den vom Krieg zerrissenen Landen von Arendal stellen sie sich neuen Gefahren, um eine uralte Macht zu finden, die den finsteren Herrscher Am-Aras und sein Reich der Finsternis zu stürzen vermag.

Aufgenommen wurde Crystal Skull von Claudio „The Reaper“ in der Crystal Skull Inn. Das Mixing und Mastering übernahm Alberto Melinato (Moonlight Haze) bei Bridge Produzioni Audio. Das beeindruckende Artwork stammt von Fabio Babich (Dragonero – Sergio Bonelli Editore), während die Bandfotos von Beatrice Demori erstellt wurden.

Wie schon beim Vorgänger steht Mastermind Claudio „The Reaper“ für den unverkennbaren Sound, der stark von Klassikern wie Masquerade (Running Wild), Land Of The Free (Gamma Ray), Tales From The Twilight World (Blind Guardian), The Reaper (Grave Digger) und Iron Savior inspiriert ist. Unterstützt wird er dabei von den Kernmusikern Fabio (Drums) und Lorenzo (Vocals) sowie zahlreichen Gastmusikern, darunter Carlo Venuti, Alex Corona, Alessandro Visintin, Andrea Franceschi, Marco Rosa, Jonathan Garofoli und Emma Salerno.