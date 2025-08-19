Arjen Anthony Lucassen: veröffentlicht Video zu „Goddamn Conspiracy“ vom kommenden Soloalbum

Arjen Anthony Lucassens neues Soloalbum, das apokalyptische Songs No One Will Hear, erscheint in einem Monat – am 12. September 2025 über InsideOutMusic. Nach den beiden epischen Singles Our Final Song und We’ll Never Know präsentiert Arjen nun die hart rockende dritte Single Goddamn Conspiracy.

Arjen über die neue Single:

„Genau – die neue Single Goddamn Conspiracy von meinem kommenden Soloalbum ist ein starker Kontrast zur sehr emotionalen vorherigen Single We’ll Never Know! Aber wie ihr inzwischen wisst: bei mir könnt ihr das Unerwartete erwarten. Goddamn Conspiracy wirft einen halb humorvollen Blick auf all die Verschwörungstheorien da draußen – flache Erde, gefälschte Mondlandungen und hier im Konzept Menschen, die glauben, dass der Asteroid nicht real ist. Verschwörungstheorien sind ein heißes Thema in diesem beunruhigenden Zeitalter von KI und Fehlinformation, in dem es immer schwerer wird, zu wissen, was real ist und was nicht. Viel Spaß bei der Reise!“

Getreu seinem typischen Stil bietet das Album eine eklektische Mischung von Songs, die nahtlos von kraftvollen, epischen Stücken zu leichteren, verspielteren wechseln. Im Kern ist Songs No One Will Hear von einem tiefgehenden Konzept getragen: Was würden Menschen tun, wenn ihnen nur noch fünf Monate blieben, bevor ein Asteroid einschlägt? Es erwartet euch eine emotionale Achterbahnfahrt, die sowohl die hellen als auch die dunklen Seiten der menschlichen Natur auslotet.

Begleitet wird das Album von der Erzählstimme Mike Mills (Toehider) sowie Beiträgen von Irene und Floor Jansen (Nightwish, After Forever), Robert Soeterboek, Marcela Bovio und Patty Gurdy, die dem vielfältigen Sound des Albums zusätzliche Tiefe verleihen.