The Dark: kommen im Herbst auf Tour nach Deutschland

Einer der spannendsten Newcomer der internationalen Metal- und Alternative-Szene geht im Herbst 2025 auf Tour durch Deutschland: The Dark aus Los Angeles bringen ihre düsteren,

energiegeladenen Songs auf die Bühnen in Berlin, Köln und München und versprechen Abende voller Intensität, Emotionalität und musikalischer Wucht, begleitet von den Special Guests Seven Blood und Mavis.

The Dark wurden 2024 gegründet und bestehen aus Musikern, die bereits Teil der international gefeierten Band Of Mice & Men waren. Mit diesem musikalischen Hintergrund und dem Gespür für rohe, düstere Klangwelten kreiert die Band einen Sound, der von Industrial-Ikonen wie Nine Inch Nails, White Zombie und Filter inspiriert ist und dennoch ganz eigenständig wirkt. Mit ihrer Debütsingle Chemicals, erschienen über das Independent-Label Arising Empire, setzen The Dark ein kraftvolles erstes Ausrufezeichen. Der Song erzählt von zwei Menschen, die sich inmitten einer zusammenbrechenden Welt einzig aufeinander konzentrieren – eine Metapher für die Flucht in Beziehungen, Exzesse oder Süchte, um der harten Realität zu entkommen. Sänger Craig Johns Jr. spricht dabei offen über persönliche Erfahrungen, die die Musik von The Dark zu einem ungeschönten, ehrlichen Spiegel der dunklen Seiten des Menschseins machen.

Als Special Guest sind Seven Blood mit dabei – eine Band, deren Musik aus einem kollektiven Moment persönlicher Krisen entstanden ist. Die vier Musiker vereinen intensive Emotionalität mit

einem harten, hochmelodischen Sound, inspiriert von Acts wie Bring Me The Horizon, Architects oder Sleep Token. Mit ihrer Debütsingle Killing From The Inside setzen Seven Blood ein starkes Zeichen für Verletzlichkeit, Authentizität und gegenseitige Unterstützung. Ihre Konzerte leben von einer besonderen Nähe zum Publikum – geprägt von Respekt, Offenheit und dem ehrlichen Austausch über Erfahrungen, die uns alle prägen. So wird jeder Auftritt zu einem intensiven, befreienden Erlebnis.

Ebenfalls mit auf Tour sind Mavis, die Genregrenzen sprengen und zwischen modernem Metalcore, Alternative Rock und eingängiger Pop-Energie eine ganz eigene Klangwelt schaffen. Ihre aktuellen Singles Sentinel Hill und Idle Season verbinden wuchtige Riffs, mitreißende Melodien und tiefgründige Texte, die Themen wie den Konflikt zwischen Mensch und Natur oder den Kreislauf aus Ablenkung und Selbstverlust behandeln. Auf der Bühne liefern Mavis eine elektrisierende Performance, die zwischen tanzbarer Euphorie und eindringlicher Nachdenklichkeit pendelt – eine Mischung, die das Publikum fesselt und bewegt.

Wenn The Dark im September 2025 gemeinsam mit Seven Blood und Mavis nach Deutschland kommen, treffen düstere Industrial-Sounds auf emotionale Tiefe und musikalische Härte. Fans dürfen sich auf drei besondere Abende in Berlin, Köln und München freuen – intensiv, kompromisslos und unter die Haut gehend.

18.09.2025 Berlin Bi Nuu

21.09.2025 Köln Helios 37

22.09.2025 München BACKSTAGE Club