Royal Sorrow: präsentieren Video zum Titeltrack ihres neu veröffentlichten Albums „Innerdeeps“

Während Royal Sorrow sich darauf vorbereiten, mit Leprous auf Tour zu gehen, freut sich die Band, das Video zum Titeltrack Innerdeeps, dem abschließenden Song des Albums, zu präsentieren, das ihr hier ansehen könnt:

Royal Sorrow freuen sich zudem, die Aufnahme des finnischen Gitarristen Tony Olsén als offizielles Bandmitglied bekannt zu geben. Olsén ist bereits seit dem allerersten Auftritt der Band mit von der Partie.

Olsén sagt zu seinem Beitritt zur Band: „Offizielles Mitglied von Royal Sorrow zu werden, ist für mich sowohl demütigend als auch aufregend. Die Songs, die Atmosphäre und die Menschen haben sich von Anfang an wie zu Hause angefühlt. Ich bin unglaublich dankbar für diese Gelegenheit und kann es kaum erwarten zu sehen, was die Zukunft für uns bereithält.“