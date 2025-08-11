Prophecy Fest: gibt die Running Order für 2025 bekannt

Das Prophecy Fest hat die Running Order für alle drei Tage der Ausgabe 2025 veröffentlicht, die von Donnerstag, dem 11. September, bis Samstag, dem 13. September, an einem der faszinierendsten kulturellen Orte der Welt, der legendären natürlichen Balver Höhle, stattfinden wird.

Als weitere Neuigkeit führt das Prophecy Fest in diesem Jahr 1-Tag-Pässe ein. Diese sind erhältlich, solange der Vorrat reicht, über den Ticket-Link. Der Preis für die 1-Tag-Pässe beträgt 99 Euro (inkl. Servicegebühren): https://spkr.festiware.app/shop/PF2025

Ticketwarnung: Die Comfort Pässe sind bereits sehr begrenzt.

Martin Koller kommentiert: „For a variety of reasons, there have been more requests than in previous years for day passes“, erklärt der Gründer des Labels und Festivals. „As Prophecy Fest is not sold out yet, we are able to oblige those wishes. We are looking forward to see you all in Balve, even if it is just for a day. See you soon in the cave!“

Leider mussten Nytt Land aufgrund schwerwiegender gesundheitlicher Gründe kurzfristig ihren Auftritt in diesem Jahr absagen. Das Prophecy Fest wünscht ihnen von Herzen eine schnelle und vollständige Genesung!

Thursday SEP 11 Prophetic Overture

15:15 Opening Ceremony & Welcome Drink

16:15 Tír

17:30 Nest

18:45 Wolcensmen

20:00 Vrîmuot

21:15 Dymna Lotva (Acoustic Set)

Friday Sep 12 Cave Of Balve Day 2

Main Stage

15:40 Kall

17:05 Antimatter

18:35 Darkher

20:05 The Vision Bleak

21:35 Myrkur

23:30 Enslaved

Second Stage

16:25 Hangover In Minsk

19:25 Autumnblaze

20:55 Autumnblaze

Saturday Sep 13 Cave Of Balve Day 2

Main Stage

13:00 Dornenreich (Acoustic Set)

14:05 Darkher (Acoustic Set)

15:20 Imha Tarikat

17:55 Soror Dolorosa

19:15 Kall Perform Lifelover

20:35 Gràb

21:55 Arthur Brown

23:15 Moonspell

Second Stage

17:20 The Great Sea

20:00 Valborg

Mehr Infos unter: https://fest.prophecy.de