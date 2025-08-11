Prophecy Fest: gibt die Running Order für 2025 bekannt

Das Prophecy Fest hat die Running Order für alle drei Tage der Ausgabe 2025 veröffentlicht, die von Donnerstag, dem 11. September, bis Samstag, dem 13. September, an einem der faszinierendsten kulturellen Orte der Welt, der legendären natürlichen Balver Höhle, stattfinden wird.
Als weitere Neuigkeit führt das Prophecy Fest in diesem Jahr 1-Tag-Pässe ein. Diese sind erhältlich, solange der Vorrat reicht, über den Ticket-Link. Der Preis für die 1-Tag-Pässe beträgt 99 Euro (inkl. Servicegebühren): https://spkr.festiware.app/shop/PF2025
Ticketwarnung: Die Comfort Pässe sind bereits sehr begrenzt.
Martin Koller kommentiert: „For a variety of reasons, there have been more requests than in previous years for day passes“, erklärt der Gründer des Labels und Festivals. „As Prophecy Fest is not sold out yet, we are able to oblige those wishes. We are looking forward to see you all in Balve, even if it is just for a day. See you soon in the cave!“
Leider mussten Nytt Land aufgrund schwerwiegender gesundheitlicher Gründe kurzfristig ihren Auftritt in diesem Jahr absagen. Das Prophecy Fest wünscht ihnen von Herzen eine schnelle und vollständige Genesung!
Thursday SEP 11 Prophetic Overture
15:15 Opening Ceremony & Welcome Drink
16:15 Tír
17:30 Nest
18:45 Wolcensmen
20:00 Vrîmuot
21:15 Dymna Lotva (Acoustic Set)
Friday Sep 12 Cave Of Balve Day 2
Main Stage
15:40 Kall
17:05 Antimatter
18:35 Darkher
20:05 The Vision Bleak
21:35 Myrkur
23:30 Enslaved
Second Stage
16:25 Hangover In Minsk
19:25 Autumnblaze
20:55 Autumnblaze
Saturday Sep 13 Cave Of Balve Day 2
Main Stage
13:00 Dornenreich (Acoustic Set)
14:05 Darkher (Acoustic Set)
15:20 Imha Tarikat
17:55 Soror Dolorosa
19:15 Kall Perform Lifelover
20:35 Gràb
21:55 Arthur Brown
23:15 Moonspell
Second Stage
17:20 The Great Sea
20:00 Valborg
Mehr Infos unter: https://fest.prophecy.de