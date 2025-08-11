Septicflesh: kündigen zweite Aufführung von „Live At The Acropolis II – Prometheus Unchained“ an

Die Symphonic-Death-Metal-Band Septicflesh freut sich, bekanntzugeben, dass sie eine zweite Aufführung im Odeon des Herodes Atticus an der Akropolis von Athen bestätigt haben, nachdem das erste Konzert in weniger als 48 Stunden ausverkauft war. Die Band ist überaus dankbar, zwei aufeinanderfolgende Auftritte ihrer Zeremonie Live At The Acropolis performen zu können.

Am 26. September werden Septicflesh ein zweitägiges Event starten. An der Seite der Band wird das Athener Staatsorchester auftreten, einschließlich des Erwachsenen- und Kinderchores unter der Leitung von Koen Schoots. Diese Zeremonien werden besonders sein, da die Venue für Wartungs- und Restaurierungsarbeiten geschlossen wird und voraussichtlich für mindestens drei Jahre geschlossen bleibt.

Septicflesh kommentieren: „We are proud to announce that, due to popular demand, a second show in cooperation with the Athens State Orchestra is confirmed. We would like to thank the management of this historic monument, who just granted authorization for a second performance. We are truly humbled. Get your tickets now before it sells out! This is your last chance to witness this historic event!“

Die Tickets für die Show am 26. September sind ab Dienstag, dem 12. August 2025, um 17:00 Uhr (griechische Zeit / EEST) | 14:00 UTC erhältlich. Tickets können unter folgendem Link erworben werden: https://www.ticketservices.gr/event/classic-rock-9-koa-septicflesh/

