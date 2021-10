Yes: veröffentlichen Video zu „Future Memories“

Yes, das sind Steve Howe, Alan White, Geoff Downes, Jon Davison und Billy Sherwood, haben kürzlich ihr neues Studioalbum The Quest bei InsideOut Music/Sony Music veröffentlicht. Das Album wurde von Steve Howe produziert. „Ein Großteil der Musik wurde Ende 2019 geschrieben, der Rest im Jahr 2020. Wir haben mehrere Orchestrierungen in Auftrag gegeben, um den Gesamtsound dieser frischen neuen Aufnahmen zu ergänzen und zu verbessern, in der Hoffnung, dass unsere Betonung auf Melodie, gepaart mit einigen ausgedehnten instrumentalen Solopausen, den Schwung für unsere Hörer aufrechterhält“, sagte Steve.

Jetzt freut sich die Band, ein Video für den Track Future Memories zu enthüllen, das ihr euch hier ansehen könnt:

Das Album hat auch weltweit die Charts gestürmt und hier gib es eine kleine Auswahl:

#7 Deutsche Album-Charts

#20 UK Album-Charts

#1 UK Rock Album-Charts

#5 Schweizer Album-Charts

#8 Japanische Internationale Wochencharts

#23 Französische Physikalische Album-Charts

#37 Belgische Nationale Album-Charts

#54 Niederländische Album-Charts

#Platz 60 Italienische Album-Charts

HIER gibt es weitere Informationen zum kürzlich erschienen Album der britischen Prog-Rock-Legende.