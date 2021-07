Yes: Veröffentlichung des neuen Studioalbums „The Quest“ am 1. Oktober via InsideOut Music/Sony Music

Yes, das sind Steve Howe, Alan White, Geoff Downes, Jon Davison und Billy Sherwood, veröffentlichen am 1. Oktober 2021 ihr neues Studioalbum The Quest bei InsideOut Music/Sony Music.

„Es ist einfach eine Ehre für mich, die Möglichkeit zu haben, die Bandmitglieder bei der Entwicklung einer gut ausgearbeiteten Reihe von Songs zusammenzubringen, die das wahre Potenzial der Band einfangen“, sagte Steve Howe, der das Album produziert hat. Er fügte hinzu: „Ein Großteil der Musik wurde Ende 2019 geschrieben, der Rest im Jahr 2020. Wir haben mehrere Orchestrierungen in Auftrag gegeben, um den Gesamtsound dieser frischen neuen Aufnahmen zu ergänzen und zu verbessern, in der Hoffnung, dass unsere Betonung der Melodie, gepaart mit einigen ausladenden instrumentalen Solopausen, den Schwung für unsere Hörer aufrechterhält.“

Zusätzliche Perkussion wurde von Gast Jay Schellen beigesteuert, der die Liveauftritte von Yes ergänzt.

Labelmanager Thomas Waber sagte: „Ich freue mich, Yes auf dem Label begrüßen zu dürfen und bin gespannt auf die Reaktion der Fans der Band auf das neue Album. Da ich selbst ein langjähriger Fan bin und von dem neuen Material wirklich begeistert bin. Steve Howe hat es geschafft, viele der wichtigen Elemente einzufangen, die wir alle an Yes lieben!“

The Quest enthält elf Songs, acht auf der Haupt-CD und drei zusätzliche Tracks auf einer Bonus-CD, und wird am Tag der Veröffentlichung auf Vinyl und 5.1 Blu-ray erhältlich sein.

The Quest – 2CD Digipack-Tracklist:

01. The Ice Bridge

02. Dare To Know

03. Minus The Man

04. Leave Well Alone

05. The Western Edge

06. Future Memories

07. Music To My Ears

08. A Living Island

CD2:

01. Sister Sleeping Soul

02. Mystery Tour

03. Damaged World

Formate:

Limited Edition Deluxe 2LP & 2CD plus Blu-ray Boxset

Limitierte Auflage 2CD & Blu-ray Artbook

Gatefold 2LP & 2CD plus LP-Booklet

2CD Digipack

Digitales Album

Das Coverartwork wurde von Roger Dean, dem langjährigen Mitstreiter der Band, entworfen und gestaltet.

Vorbestellungen sind ab dem 23. Juli möglich.

Die Story von Yes:

Seit einem halben Jahrhundert sind Yes die ultimative Band des progressiven Musikgenres, die Band, an der alle anderen gemessen werden. Ihre bahnbrechenden Alben der 70er-Jahre setzten den Standard für das Genre und beeinflussten unzählige andere, die in ihrem Fahrwasser folgten.

Die aktuelle Besetzung von Yes wurde 2015 vervollständigt, als Billy Sherwood auf Drängen von Squire das Gründungsmitglied Chris Squire († 2015) ersetzte, da dieser tapfer einen aussichtslosen Kampf mit Leukämie kämpfte. Seitdem konzentrieren sich Yes auf Tourneen mit ihren Album-Series-Tourneen, bei denen jeweils ein klassisches Yes-Album am Stück gespielt wird. Während dieser Zeit haben Yes drei Livealben veröffentlicht: Topographic Drama – Live Across America (2017), Yes Live 50 (2019) und The Royal Affair Tour: Live In Las Vegas (2020).

Die Musik von Yes hat die Jahre überdauert und ist über Generationen von Musikliebhabern weitergegeben worden.

Yes online:

http://yesworld.com/