The Fallen Grace: sind mit neuer Single „Arizona“ zurück. Release am 09.07.2021

Die Neuwieder Metalcore/Melodic Hardcore Band The Fallen Grace ist erstmals seit ihrer EP Nomad (2021) mit einer neuen Veröffentlichung zurück. In der Zwischenzeit hat es bei der Band einen kleinen Besetzungswechsel gegeben. Neuer Mann am Bass ist nun Deniz, der seinen Vorgänger Ruben an den Saiten ablöst.

Veröffentlichungsdatum ist der 09.07.2021. Wie die EP Nomad auch, wird die Single Arizona nur digital zur Verfügung stehen. Arizona war für die Band zunächst nur ein Arbeitstitel. Textlich geht es bei Arizona um (Macht) Menschen und deren Argumentationen zu durchschauen, die sich die Ängste anderer zunutze machen.

Nach der US-Wahl kommt Arizona natürlich eine weitere Bedeutung zu, denn die Staatskasse Arizonas wurde durch erneute Auszählung der Stimmen (bedingt durch die Positionierung Trumps als Opfer von Wahlmanipulation) extrem belastet. Von mehreren Millionen Dollar ist die Rede.

Ein Statement der Band zum Titel Arizona:

„Wir meinen, beobachten zu können, dass die Menschen, die sich in Machtpositionen befinden, und sich xenophob, populistisch, simplifizierend oder schlicht hetzerisch äußern, sich ihrer Wirkung als erwähnter Katalysator bewusst sind. So äußern sie sich oft widersprüchlich, wirken verwirrt oder haben generell ein relativ unscharfes Profil. Tatsächlich sind es nicht die eigentlichen Ideologien, die sie predigen, welche sie vorantreiben und weitermachen lassen, sondern das äußerst verzerrte Bild ihrer selbst, die fehlende Reflexionsfähigkeit, ausgeprägter Narzissmus und weiteres/ähnliches bringt sie dazu, zu empfinden, dass sie der einzig mögliche Kandidat sind, der sich in dieser oder einer noch mächtigeren Position befinden sollte. Daher das vollkommen überzogene Selbstbewusstsein, das Umgeben mit „ja-Sagern“, das häufige Wechseln der Argumentationen und natürlich auch, falls es mal nicht so läuft, wie es sein sollte, die allzu bequeme Rolle des Opfers (klassischerweise auch oft gesehen im politisch weit rechten Spektrum).“

Spotify pre-save: smarturl.it/tfgarizona

Hört und schaut rein, es lohnt sich!

The Fallen Grace sind:

Bass – Deniz

Gitarre – Sebi

Schlagzeug – Yosh

Gitarre, Gesang (clean) – Markus

Gesang – Fabi