Yes: haben ihr neues Studioalbum „Mirror To The Sky“ mit den Singles „Cut From The Stars“ & „All Connected“ veröffentlicht

„Als ob Jon Anderson und Rick Wakeman noch immer dabei wären…Yes anno 2023 sind Yes pur“

Classic Rock (8/10)



„…innovative Riffs, visionär-opulente Arrangements und mustergültiger Breitwand-Sound. Yes, anno 2023 sind vielleicht nicht so rockig wie in der Vergangenheit, aber immer noch spielfreudig und extrem facettenreich.“

Audio (Schatz des Monats)



“Gitarrist und Gründungsmitglied Steve Howe hält mit der verjüngten Band auch nach 50 Jahren noch verlässlich den Kurs und pflegt Art bzw. Progressive-Rock-Tugenden”

Stereo



„“Mirror To The Sky ist ihr 23. Studioalbum. Und obwohl sich die Besetzung von Yes so oft verändert hat, klingt es unverkennbar nach der ikonischen Gruppe, die für Geniestreiche wie And You And I oder I’ve Seen All Good People steht.“

DPA

