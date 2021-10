Michael Romeo: neues Album „War Of The Worlds, Part 2“ wird am 04.02.2022 veröffentlicht

InsideOut Music freut sich, die Verpflichtung des legendären Symphony X-Gitarristen Michael Romeo für die Veröffentlichung seines kommenden Albums War Of The Worlds, Part 2 bekannt zu geben. Der Nachfolger seines 2018 erschienenen Albums War Of The Worlds, Part 1 wird am 4. Februar 2022 veröffentlicht.

Für WOTW2 begrüßte Romeo ein paar wiederkehrende Musiker – Schlagzeuger John Macaluso und Bassist John „JD“ DeServio – aber das Album markiert das erste Mal, dass er mit dem kroatischen Sänger Dino Jelusick zusammenarbeitet. „Ich kenne John und JD schon lange, also waren sie die naheliegende Wahl, aber dieses Mal wollte ich etwas anderes mit dem Gesang ausprobieren“, sagt Romeo. „Dino wurde mir wärmstens empfohlen, und er hat es voll drauf! Er hat wirklich ein aufregendes Element in die Musik gebracht.“

Das neue Album beweist erneut, dass Michael Romeo einer der renommiertesten Songwriter im Progressive Metal ist. Sein neues Studiowerk ist eine umwerfende Rückkehr, die jeden Progressive-Metal-Liebhaber auf eine Reise mitnehmen wird!

Hier gibt es einen exklusiven Audio-Ausschnitt:

Line-Up:

Michael Romeo – Gitarre, Keyboard/Orchester, Cello, Saz

Dino Jelusick – Gesang

John ‚JD‘ DeServio – Bass

John Macaluso – Schlagzeug

Diskografie:

The Dark Chapter (1995)

War Of The Worlds, Pt. 1 (2018)

War Of The Worlds, Pt. 2 (2022)

Michael Romeo online:

https://www.facebook.com/MichaelJRomeo