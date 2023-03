Mélancolia: liefern neue Single „[Inure]“ und kündigen Debütalbum „HissThroughRottenTeeth“ an

Die aus Melbourne stammende Blackened-Deathcore-Band Mélancolia liefert das zweite Kapitel ihrer Geschichte mit der neuen Single [Inure], der zweiten Auskopplung aus ihrem Debütalbum HissThroughRottenTeeth, das am Freitag, den 21. April über Greyscale Records (AUS/NZ) und Nuclear Blast Records (Rest der Welt) erscheint. Albumvorbestellungen sind ab sofort möglich:

[Inure] lädt den Hörer in Mélancolias Welt des Unbehagens und der Verdammnis ein, thematisch inspiriert von Sadomasochismus und der Tatsache, dass dieser oft als Taktik eingesetzt wird, um nach einem langen Gefühl der Betäubung zu fühlen. Der Videoclip bietet eine düstere Kulisse für den akustischen Horror. Seht es euch hier an:

Die neue Single ist die zweite Auskopplung aus Mélancolias Debütalbum HissThroughRottenTeeth, das im April dieses Jahres erscheinen wird. HissThroughRottenTeeth lässt den Hörer in eine quälende Geschichte von Geburt, Leben und Tod eintauchen und folgt einer gefallenen Gottheit, die aus einem göttlichen Reich verstoßen wurde und zur Strafe als Mensch mit einer Fülle von Wissen, aber völlig entmachtet, wiedergeboren wird.

„Im Wesentlichen handelt das Album vom Schmerz der Existenz und davon, dass wir kein Mitspracherecht haben, wenn wir in diese Welt kommen“, sagt Sänger und Songwriter Alex Hill.

Das Album durchläuft verschiedene Stadien der elenden Existenz der Gottheit, die dazu verdammt ist, einen schmerzhaften Zyklus bis in alle Ewigkeit zu wiederholen. Mit unheimlichen Passagen, gutturalen Gesängen und grotesken Bildern vertiefen sich Mélancolia in ihre monströse Geschichte und verbreiten mit ihrer Musik das pure Grauen.

Nachdem sich die Band erst letztes Jahr mit ihrer ersten Single Horror_Ethereal etabliert hat, gab sie im Februar dieses Jahres bekannt, dass sie sowohl bei Greyscale Records für Australien und Neuseeland als auch bei Nuclear Blast für den Rest der Welt unter Vertrag steht. Mélancolia sind zwar frisch aus den Startlöchern gekommen, aber sie sind noch meilenweit von der Startlinie entfernt, denn die vier Musiker haben einen einzigartigen Sound entwickelt, der sie bereits zu neuen Höhen katapultiert hat.

Das Quartett wird am Freitag, den 14. April, im Stay Gold in Melbourne als Hauptsupport für Gravemind auftreten. Präsentiert von What We Did On The Weekend, werden Mélancolia von Vilify und Body Prison begleitet, die eine Sammlung von unveröffentlichten Tracks präsentieren werden. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich!

