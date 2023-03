For The Fallen Dreams: veröffentlichen selbstbetiteltes Album „For The Fallen Dreams“

Wie lautet noch einmal das alte Sprichwort? „Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie gleich“ – oder? Wenn es um die in Michigan ansässige Metalband For The Fallen Dreams geht, wäre ein passenderes, aber ebenso zeitloses Sprichwort vielleicht „Veränderung ist die einzige Konstante“.

Mit einer Karriere, die sich durch ständige Weiterentwicklung und Hingabe an die Verfeinerung und Verjüngung ihrer einzigartigen Marke von aggressivem, leidenschaftlichem Metal definiert, haben For The Fallen Dreams immer wieder eine unglaubliche Fähigkeit bewiesen, ihren Sound und ihre Dynamik trotz überwältigender Widrigkeiten anzupassen und weiterzuentwickeln – und das alles, ohne die Kernkomponenten ihres Sounds zu opfern.

Mit explosiven Breakdowns, herzzerreißenden Grooves und Texten, die von einem introspektiven Blick auf den menschlichen Zustand bis hin zu Brüderlichkeit und Kameradschaft reichen, haben sich die Meister des Metals aus dem Mittleren Westen einen festen Platz in der internationalen Heavy-Musik-Gemeinschaft erspielt.

Die Trackliste zu For The Fallen Dreams findet ihr in unserem Release-Kalender:

Vergangenen Freitag haben For The Fallen Dreams ihr brandneues, selbstbetiteltes Album veröffentlicht und präsentieren das Musikvideo zu ihrer neuen, schweren Ballade Without You!

Ihr neues Album For The Fallen Dreams ist ab sofort als CD und limitiertes farbiges Vinyl erhältlich, zusammen mit Merch/Bundle Optionen. Holt euch jetzt euer Exemplar.

For The Fallen Dreams supporten derzeit Gideon auf ihrer großen US-Tour!

More Power. More Pain. Tour.

10.03. Los Angeles, Ca – The Echo

11.03. Phoenix, Az – Nile Underground

13.03. Albuqurque, Nm Launchpad

14.03. San Antionio, Tx – Vibes Underground

15.03. Fort Worth, Tx – Ridglea Room

17.03. Birmingham, Al – Zydeco

18.03. Nashville, Tn – The End

Mehr Infos zu For The Fallen Dreams bekommt ihr hier:

For The Fallen Dreams sind:

Chad Ruhlig – Gesang

Jim Hocking – Gitarre & Gesang

Damon Tate – Gitarre

Kalan Blehm – Bass

Marc Esses – Schlagzeug

For The Fallen Dreams online:

https://www.instagram.com/ftfdband

https://www.facebook.com/forthefallendreams