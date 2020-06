Jera On Air: bestätigt erste Bands für 2021

Das Jera On Air gibt die ersten Acts für 2021 bekannt!

Das vom 24. – 26.06.2021 in Ysselsteyn (nahe der deutschen Grenze) stattfindende Jera On Air–Festival in den Niederlanden, hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem echten Highlight für Fans von Hardcore, Metalcore, Punk und Rock entwickelt und auch für nächstes Jahr halten die Verantwortlichen ein Line-Up bereit, das internationalen Ansprüchen mehr als gerecht wird.

Das vorläufige Line-Up liest sich wie folgt:

The Offspring

The Hives

Life Of Agony

ANTI-FLAG

Belvedere

Counterparts

Crossfaith

For The Fallen Dreams

Good Riddance

Higher Power

Incendiary

Jesus Piece

Knocked Loose

Lionheart

Malevolence

Mayleaf

Nasty

Neck Deep

Northlane

Of Mice & Men

Rise of the Northstar

Suicide Silence

While She Sleeps

Einen tollen Eindruck bekommt man anhand des folgenden After Movies:

Weitere Informationen und Tickets sind unter dem folgenden Link erhältlich: https://www.jeraonair.nl

https://www.facebook.com/jeraonair/