Sabaton: enthüllen „Devil Dogs“ Videoclip

Sabaton haben vor Kurzem eine neue Live Version des Songs The Attack Of The Dead Men feat. Radio Tapok veröffentlicht, die am 10.07. auch physisch erscheint.

Heute enthüllen Sabaton zudem einen Videoclip zu dem Song Devil Dogs, aus ihrem aktuellen Studioalbum The Great War. Der Clip enthält viele Live Impressionen sowie großartige Momente ihrer The Great War Tournee. „Wir filmten während unserer Nordamerika Tournee und wollten die großartige Stimmung während der Shows einfangen. Junge und ältere Menschen singen und hüpfen jeden Abend zusammen zu unseren Songs. Ich glaube jeder kann sehen, dass wir lieben was wir tun und es kaum erwarten können, wieder auf die Bühnen zurückzukehren“, kommentiert Pär Sundström.

Sehr den Clip hier:

Vorige Woche kündigten Sabaton weitere Tourdaten für ihre bis dato größte und umfangreichste Schweden Tournee Anfang 2021 an. „Wir haben festgestellt, dass 23 Show nicht ausreichen, um ganz Schweden ausreichend abzudecken, also haben wir noch ein paar mehr eingeplant. Jetzt sind es insgesamt 29 Shows, was diese Tour zur größten Schweden Tour macht, die wir oder vermutlich auch andere Metalbands je gespielt haben. Mehrere der bereits angekündigten Shows waren schon nach einer Woche ausverkauft und wir freuen uns wirklich sehr über eure Begeisterung dieser Tour gegenüber„, kommentiert Pär Sundström.

Seht die Band live auf einer der folgenden Shows:

22.01. SE Karlstad – Nöjesfabriken

23.01. SE Örebro – Conventum

25.01. SE Umeå – Idun, Folkets hus

26.01. SE Östersund – Folkets hus

28.01. SE Piteå – Pite Havsbad

29.01. SE Luleå – Kulturens hus

30.01. SE Skellefteå – Folkparken

01.02. SE Helsingborg – Sundspärlan

02.02. SE Malmö – Slagthusetmmx

03.02. SE Halmstad – Live

04.02. SE Trollhättan – Folkets Hus

06.02. SE Ronneby – Klubb Ron

07.02. SE Eskilstuna – Lokomotivet

08.02 SE Uppsala – Uppsala Konsert & Kongress *NEW

09.02. SE Huskvarna – Folkets Park

10.02. SE Kristianstad – Södra Kasern

12.02. SE Älmhult – Arenan

13.02. SE Borås – Ahaga

14.02. SE Linköping – Konsert & Kongress

15.02. SE Kalmar – Kalmarsalen

17.02. SE Norrköping – Flygeln

18.02. SE Gävle – Gasklockorna

19.02. SE Borlänge – Galaxen

20.02. SE Falun – Magasinet

22.02. SE Sundsvall – Avenyn *NEW

24.02. SE Värnamo – Gummifabriken *NEW

25.02. SE Mölnlycke – Råda Rum *NEW

26.02. SE Karlshamm – Bellevueparken *NEW

27.02. SE Skövde – Valhall *NEW

Tickets sind ab sofort unter https://www.sabaton.net/tour/ erhältlich.

Seht euch Sabaton’s Attack Of The Dead Men (Live in Moscow feat. Radio Tapok) hier an:

Bestellt die Single digital: http://nblast.de/Sabaton-AttackDeadMen

Physische Produkte sind ausverkauft!

Die Termine für Sabaton in Russland und Weißrussland sind Folgende:

07.11.2020 RUS Chelyabinsk – Entertainment Galaxy

08.11.2020 RUS Yekaterinburg – Tele Club

10.11.2020 RUS Ufa – Tinkoff Hall

12.11.2020 RUS Samara – Zvezda

14.11.2020 RUS Volgograd – Vs Club

16.11.2020 RUS Nizhny Novgorod – Milo

17.11.2020 RUS Nizhny Novgorod – Milo

19.11.2020 RUS Voronezh – Arena Hall

20.11.2020 RUS Voronezh – Arena Hall

21.11.2020 RUS Rostov-on-Don – Krop Arena

23.11.2020 RUS Krasnodar – Krop Arena

24.11.2020 RUS Stavropol – Major

26.11.2020 BLR Minsk – Falcon Club

Sabatons aktuelles Album The Great War wurde 2019 über Nuclear Blast veröffentlicht und hat in vielen Ländern, einschließlich Deutschland, der Schweiz und Schweden Platz #1 in den Charts erreicht. Das Album wurde sowohl von Fans als auch Kritiken seit seiner Veröffentlichung letzten Sommer stark gefeiert, eroberte weltweit in oberen Chartregionen enthält kolossale Singles wie Great War, 82nd All The Way, Fields Of Verdun und The Red Baron.

Holt euch The Great War hier:

Standard Edition – http://geni.us/SabatonTGWStandard

History Edition – http://geni.us/SabatonTGWHistory

Soundtrack Edition – http://geni.us/SabatonTGWSoundtrack

The Great War ist auf allen digitalen Musik Plattformen erhältlich.

Hört es euch jetzt an: http://geni.us/SabatonTGWStandard

Clips zu The Great War:

Great War (Video):

82nd All The Way (lyric video): https://www.youtube.com/watch?v=0LS0Z8fgiII

The Red Baron (Lyricvideo): https://youtu.be/3PXzgXBRM_k

Fields Of Verdun (Musikvideo): https://youtu.be/xP8G-LwWNn0

Album Trailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=YZL8aG9PXtM

Album Trailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=8uc3HErCT2s

Album Trailer #3: https://www.youtube.com/watch?v=olmYuitAmAk

Album Trailer #4: https://www.youtube.com/watch?v=kfHVllJyCbs

Album Trailer #5: https://www.youtube.com/watch?v=2td-rnyqBwY

Sichert Euch die vorherigen Alben der Band sowie zahlreiches Merch oder Special Editions in unserem Shop: http://www.nuclearblast.de/shop/sabaton

Weitere Infos:

www.sabaton.net

www.facebook.de/sabaton

www.nuclearblast.de/sabaton