Full Force: eröffnet den Vorverkauf und kündigt weitere Bands für die 2021 Edition an

In 2021 darf auf der Halbinsel im Gremminer See endlich wieder geheadbangt und gemosht werden! Mit dem Start des Vorverkaufs und weiteren Bestätigungen sind die Grundlagen für die 27. Ausgabe des Full Force Festivals gesetzt und die Vorfreunde auf den offiziellen Termin vom 25.-27.06.2021 darf weiter steigen!

Das #FullForceAtHome ist noch nicht mal vorbei und wir haben schon die nächste Bandwelle für Euch in petto. Mit Killswitch Engage, Anti-Flag und Kverlertak konnten wir wieder ein paar Hochkaräter verpflichten, zu denen sich komplette Full-Force-Neulinge wie Drain, Holding Absence und Vein gesellen.

Es geht also weiter im Hauses Full Force und das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht ist! In den nächsten Wochen und Monaten, werden noch viele weitere aufregende Acts sowie alles rund ums Nebenprogramm bekanntgegeben.

Tickets für das Full Force, welches vom 25.–27.06.2021 in Ferropolis stattfinden wird, sind ab sofort in der „Regular I-Preisstufe“ zum Preis von 124,95 EUR erhältlich. Alle weiteren Infos zum Festival und den Tickets gibt es auf www.full-force.de.

Alle bislang bestätigten Acts in alphabetischer Reihenfolge:

Amon Amarth, Anti-Flag, Being As An Ocean, Boston Manor, Boysetsfire, Counterparts, Creeper, Deafheaven, Drain, Dying Fetus, Emil Bulls, Equilibrium, Excrementory Grindfuckers, First Blood, Gatecreeper, Get The Shot, Heaven Shall Burn, Holding Absence, Imminence, Killswitch Engage, Knocked Loose, Kvelertak, Lingua Ignota, Loathe, Meshuggah, Nasty, Neck Deep, Northlane, Obituary, Oceans, Of Mice & Men, Raised Fist, Rise Of The Northstar, Rotting Christ, Soilwork, Stick To Your Guns, Suicide SIlence, Swiss & Die Andern, Sylosis , The Ghost Inside, Vein

Full Force 2021

25.–27. Juni 2021, Ferropolis

www.full-force.de

#FullForceFestival

Eure Full Force Crew! 🤘

#staytrue – #stayfullforce