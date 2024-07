For The Fallen Dreams: veröffentlichen überarbeitete Version von „Searching“

For The Fallen Dreams haben einen neu belebten Remix ihres Songs Searching aus ihrem aktuellen selbstbetitelten Album veröffentlicht. Diese neue Version des Tracks wurde poliert und verbessert und bietet eine frische Version, die dem Original treu bleibt und gleichzeitig eine zusätzliche Schicht von Tiefe und Intensität hinzufügt.

Der Remix von Searching behält den kraftvollen Gesang und die vertrackten Instrumentals bei, die die Fans so lieben, aber mit einer verbesserten Produktionsqualität und subtilen Verbesserungen, die dem Track eine neue Dimension verleihen. Die Liebe zum Detail und die Hingabe der Band zu ihrem Handwerk sind in dieser neu interpretierten Version offensichtlich und machen sie sowohl für neue Hörer als auch für langjährige Fans zu einem Muss.

Der Remix von Searching ist jetzt auf allen wichtigen Streaming-Plattformen verfügbar und ist ein Beweis für die Hingabe von For The Fallen Dreams an ihre Musik und ihre Fans. Die Veröffentlichung dieses aktualisierten Tracks unterstreicht nicht nur die kontinuierliche kreative Entwicklung der Band, sondern bestätigt auch ihre Position als führende Kraft in der Metalcore-Szene.

For The Fallen Dreams verschieben weiterhin die Grenzen ihres Genres, und die Veröffentlichung dieses Remixes zeigt ihr unerschütterliches Engagement, qualitativ hochwertige, emotionsgeladene Musik zu liefern.

Jetzt Searching [Remixed] hier anschauen/streamen:

Holt euch For The Fallen Dreams als CD und limitiertes farbiges Vinyl, zusammen mit Merch/Bundle Optionen im Arising Empire Shop: https://arisingempire.com/forthefallendreams

For The Fallen Dreams wurde 2003 gegründet, doch ihre Geschichte beginnt erst mit der Veröffentlichung von Changes im Jahr 2008 – einem Album, das den Fußabdruck der Heavy Music unwiderruflich und unüberhörbar prägen sollte. Nach Changes veröffentlichten For The Fallen Dreams fünf weitere bemerkenswerte Alben, vom atmosphärischen und stimmungsvollen Relentless bis hin zum chartstürmenden Comeback-Album Heavy Hearts, das auf Platz 162 der Billboard Top 200 und auf Platz 3 der Billboard Heatseekers-Liste landete, und Six, ihrem Debüt, das sich in metallischere Gefilde wagte und über 20 Millionen Aufrufe auf YouTube und zig Millionen Streams auf verschiedenen Streaming-Plattformen verzeichnete. Während For The Fallen Dreams sicherlich viele Veränderungen durchgemacht haben, ist eine Sache konstant geblieben: ihre Hingabe zu konstantem Wachstum, während sie nie versagten, ursprüngliche und doch emotionale Musik zu liefern, die sie zu einer festen Größe im modernen Metal gemacht hat.

For The Fallen Dreams sind:

Chad Ruhlig | Gesang

Jim Hocking | Gitarre & Gesang

Damon Tate | Gitarre

Kalan Blehm | Bass

Marc Esses | Schlagzeug

For The Fallen Dreams online:

https://www.instagram.com/ftfdband

https://www.facebook.com/forthefallendreams

https://ftfdltd.com/