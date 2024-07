Hell Over Hammaburg 2025: bestätigen Sijjin und Amethyst

Am 28.02 bis zum 01.03.2025 findet das 11. Hell Over Hammaburg in der Markthalle in Hamburg statt.

Sijjin

Das deutsch-baskische Death-Metal-Trio, vor fünf Jahren im Zuge der Beerdigung der Todesmetall-Institution Necros Christos gegründet, wird pünktlich zum Hell Over Hammaburg endlich den Nachfolger des fulminanten und weltweit viel beachteten Debütalbums Sumerian Promises beim Kultlabel Sepulchral Voice Rex veröffentlichen! Sijjin um Frontmann und Bassist Malte Gericke stehen für tiefschwarzen, ursprünglichen Death Metal in bester Possessed– und Morbid Angel-Tradition!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063482105195

https://sijjin.bandcamp.com/album/sumerian-promises

Amethyst

Bis vor wenigen Monaten noch ein absoluter Geheimtipp, nun auf der Überholspur in Richtung Champions League des europäischen Heavy Rocks und klassischen Heavy Metal! Das griechische Qualitätslabel No Remorse hat das schweizerische Quintett unter seine Fittiche genommen und in Kürze erscheint das sensationelle Debütalbum Throw Down The Gauntlet. Amethyst werden für Jubelstürme sorgen bei jenen, die auf ganz frühe Maiden, Cloven Hoof und Angel Witch einerseits sowie andererseits auf alte Schweden-Helden wie Heavy Load und Gotham City abfahren – und eine schmackhafte Prise Thin Lizzy gibt’s obendrauf!

https://www.facebook.com/amethystrockknights

Weitere Bands werden in Kürze bekannt gegeben!

Das bisherige Billing:

Demon (UK), Blasphemy (CAN), Bölzer (CH), Tower (USA), Sijjin (D), Solicitor (USA), Kontact (CAN), Coltre (UK), Rană (D), Berlin 2.0 (D), Ch’ahom (D), Amethyst (CH) & Writhen Hilt (D)

Tickets hier:

Eventim: https://www.eventim.de/eventseries/hell-over-hammaburg-vol-xi-3607900/

Van Records: https://van-records.com/Hell-Over-Hammaburg-Festival-2025-Ticket

Cudgel: https://www.cudgel.de/produkt/ticket-hell-over-hammaburg-festival-2025/

Iron Bonehead: https://shop.ironbonehead.de/de/tickets-misc-/30843-hell-over-hammaburg-festival-2025-ticket.html

sowie Remedy Records Hamburg und Plattenkiste Hamburg.