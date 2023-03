Bloodgutter: neues Album „Death Mountain“ erscheint am 05.05.2023 via Trollzorn Records

Die aus Silkeborg/Dänemark stammende und 2019 gegründete Band Bloodgutter ist das Ergebnis von vier guten Freunden, die trotz erheblicher musikalischer Differenzen Lust hatten, gemeinsam fiese Musik zu machen. Eine gemeinsame musikalische Basis war schnell gefunden und nach viel Songwriting und Üben hat die Band nun ein Elf-Track-Album aufgenommen, das sich sehen lassen kann.

Die Band hat das Album in ihrer Heimatstadt selbst aufgenommen und das Mastering wurde von Jacob Bredahl in den Dead Rat Studios durchgeführt.

Das Video für den Song Rot Awaits könnt ihr euch hier reinziehen:

Musikalisch kommt Bloodgutter und ihr Debütalbum Death Mountain sehr eingängig, heavy, groovig und düster daher. Der Kreissägen-Gitarrensound zusammen mit der authentischen Produktion lässt einen an die goldenen Jahre des Death Metal denken, und zwar mehr an die schwedische als an die amerikanische Szene. Musikalisch ist die Band von einer Vielzahl von Bands inspiriert, aber klanglich wurden sie oft als eine Bastardmischung aus Entombed und Obituary beschrieben.

Die Trackliste von Death Mountain findet ihr in unserem Release-Kalender:

Wer also auf rohen, simplen, oldschooligen und groovigen Death Metal steht, sollte den Dänen und ihrem kommenden Album Death Mountain unbedingt eine Chance geben.

Bloodgutter – Line-Up:

Mikkel Lau (Fordærv) – Gesang

NP Nielsen (The Kandidate, Disrule) – Schlagzeug

Martin Sørensen (Dawn Of Demise) – Gitarren

Bjørn Jensen (Dawn Of Demise, Temple Of Scorn) – Bass

Bloodgutter online:

www.facebook.com/bloodgutterband

Instagram: @bloodgutterband