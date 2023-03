Hangman’s Chair: veröffentlichen neue Single „Spleenwise“ vor ihrer Europatournee mit Igorrr

Während sie sich auf ihre ausgedehnte Europatournee mit Igorrr vorbereiten, enthüllen die französischen Doom-Metal-Visionäre Hangman’s Chair ein bisher unveröffentlichtes Juwel in Form der neuen Single Spleenwise. Mit einer Spielzeit von über sechs Minuten trägt Spleenwise die typischen Merkmale von Hangman’s Chair, da es dunkle, grüblerische Atmosphäre mit düsteren Melodien verbindet.

Hangman’s Chair sagten über Spleenwise:

„Lache über alles, traurigen Sex und schlechte Entscheidungen. Stille macht süchtig. Spleenwise ist ein Neologismus, der unseren Geisteszustand gegenüber allem, was uns umgibt, ausdrückt: herumsitzen, die Welt brennen sehen und die Milz schätzen.

Außerdem ist dieser Song ein Bindeglied zwischen der Vergangenheit und der Zukunft, ein Stück, das vor vielen Monden geschrieben wurde und das Kapitel A Loner abschließt, da es der letzte verbliebene Song der Studiosessions ist.“

Kürzlich feierte Hangman’s Chairs letztes Album A Loner sein einjähriges Jubiläum. Das Nuclear Blast-Debüt der Band wurde am 11. Februar 2022 veröffentlicht. A Loner ist in verschiedenen Formaten erhältlich. Bestellt euer Exemplar hier:

https://hangmanschair.bfan.link/a-loner.ema

Vor einer Woche veröffentlichte die Band in Zusammenarbeit mit Radio Metal ein Portraitvideo über den Hintergrund und die Inspirationen der Band. Ihr könnt euch das Video hier ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=KHankWqI0uw

Die Band hat am 9. März ihre Europatournee als Support von Igorrr zusammen mit Amenra und Der Weg Einer Freiheit, die in Tilburg, Niederlande, begonnen.

Hier seht ihr die gesamte Übersicht der Tourdaten:

09.03. NL Tilburg, 013

10.03. BE Brussels, Forest National

11.03 UK London, Forum (supporting Igorrr)

12.03. DE Cologne, Live Music Hall

14.03. DE Berlin, Huxleys

15.03. DE Wiesbaden, Schlachthof

16.03. FR Besancon, La Rodia

17.03. FR Lyon, Tr ansbordeur

18.03. ES Barcelona, Apolo 1

19.03. ES Madrid, But

21.03. FR Toulouse, Le Bikini

22.03. FR Bordeaux, Le Rocher De Palmer

23.03. FR Paris, Salle Pleyel

24.03. CH Zurich, Volkshaus

25.03. IT Bologna, Link

26.03. DE Munich, Backstage Werk

28.03. AT Vienna, Ottakinger Brauerei

29.03. HU Budapest, Barba Negra

30.03. PL Wroclaw, A2

31.03. PL Gdansk, B90

01.04. LT Vilnius, Loftas

03.04. FI Tampere, Pakkahuone

05.04. NO Oslo, Vulkan Arena

07.04. SE Stockholm, Fryhuset Arena

09.04. DK Copenhagen, Vega

10.04. DE Hamburg, Markhalle

11.04. FR Villerupt, L’Arche

12.04. NL Amsterdam, Melkweg

13.04. NL Groningen, Oosterpoort

Hangman’s Chair, 2005 in Paris gegründet, sind eine der einzigartigsten Doom-Rock-Bands, die derzeit aktiv sind. Im Laufe der Jahre haben sie ihren eigenen Sound gefunden und verfeinert, der irgendwo zwischen Type O Negative, Life Of Agony und Sisters Of Mercy liegt, um nur einige zu nennen, gemischt mit einer gewissen Street Credibility, die mit den Hardcore-Wurzeln der Gruppe zusammenhängt. Jedes Album bezieht seine Stärke und Essenz aus den Lebenserfahrungen der Bandmitglieder, die sie mit unerschrockener Ehrlichkeit porträtieren. Ob es um den Verlust von Bandmitgliedern, Drogenüberdosen oder die Härten des Lebens in einem Pariser Vorort geht, all diese menschlichen Emotionen schwingen in jedem ihrer Songs mit, denn sie umarmen die Dunkelheit und verwandeln sie in etwas Schönes, Schweres und Melancholisches.

Hangman’s Chair sind:

Julien Chanut – Gitarre

Cédric Toufouti – Gitarre, Vocals

Mehdi Thepegnier – Drums

Clément Hanvic – Bass

Hangman’s Chair online:

https://www.facebook.com/hangmanschair