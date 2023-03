Deitus: die britischen Black Metaller kündigen neues Album „Irreversible“ an

Die Black Metaller Deitus kehren mit ihrem dritten Studioalbum Irreversible am 14. Juli über Candlelight Records aus dem Abgrund zurück. Im Vorfeld des neuen Albums hat die Band auch die erste Single A Scar For Serenity veröffentlicht.

Hört euch A Scar For Serenity hier an:

Irreversible streamen/speichern: hier

Deitus kommentieren die neue Single: „A Scar For Serenity ist unsere neue, halsbrecherische Single nach mehr als vier Jahren der Stille. Deitus sind hier, um echte Gefahr in diese übermäßig sensible, sterile Szene zu bringen.“

Gegründet 2004 in York (UK), erschaffen Deitus akustischen Terror durch das Medium des Black Metal ohne Grenzen und Kompromisse. Die Kernbesetzung der Band ist seit ihren Anfängen eine stabile Dreierbesetzung geblieben, die sich von Künstlern wie Dissection, Slayer, GG Allin, Fields Of The Nephilim und Bathory inspirieren lässt.

Deitus produzieren rohe, düstere und melodische Klanglandschaften, die ihnen für ihre berüchtigten, blutgetränkten, rasenden und gewalttätigen Live-Auftritte in Großbritannien, Europa, den USA und Mexiko viel Lob eingebracht haben. Sie wurden dafür gelobt, dass sie ein unvorhersehbares und gefährliches Element zurück in die Live-Szene bringen und haben neben so angesehenen Bands wie Mayhem, Shining, Hellhammer, Rotting Christ und auch auf verschiedenen Festivals rund um den Globus gespielt, darunter Bloodstock Festival (UK), Netherlands Deathfest (NL), Odyssey To Blasphemy (DE), Winter Rising (FR) und Sangre Y Fuego Para Mictlantecuhtli (MX).

Das kommende Album Irreversible wurde von Greg Chandler in den Priory Recording Studios aufgenommen und von Tore Stjerna im Necromorbus Studio abgemischt und gemastert. Das Cover wurde von Santiago Caruso gestaltet. Es folgt auf ihre beiden bisher hochgelobten Studioalben Acta Non Verba (2016) und Via Dolorosa (2018).

Deitus schließen: „Irreversible wird diesen Sommer über unser neues Label Candlelight Records veröffentlicht. Diese Partnerschaft mit einem so angesehenen Label wird nur dazu dienen, die düstere und bösartige Kunst von Deitus einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen. Irreversible wird Deitus als Meister unseres Handwerks festigen und gleichzeitig einen viel vielfältigeren und einzigartigen Sound präsentieren. Wir werden an dieser Stelle nicht zu viel verraten, aber es gibt zahlreiche Gastauftritte und Projekte in Bewegung, erwartet Überraschungen zwischen jetzt und dem 14. Juli.“

