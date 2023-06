Shade Empire: veröffentlichen neue Single/Video „Sunholy“

Die finnischen Symphonic-Extrem-Metaller Shade Empire haben ein fesselndes Single-Video zum Titeltrack ihres sechsten Studioalbums Sunholy veröffentlicht. Der Track stellt einen schwereren und symphonischeren Moment auf dem Album dar, der durch atemberaubende Landschaften im Video verdeutlicht wird.

Das neue Album Sunholy wird am 15. September über Candlelight Records veröffentlicht.

Hier könnt ihr euch die Single Sunholy anhören:

Pre-Order Sunholy hier: https://CandlelightRecords.lnk.to/ShadeEmpireSunholy

Die Band kommentiert: „Wir wollten beim Video zu Sunholy etwas anders machen als bisher, da die Musik nach epischen Landschaften verlangte. Wir trafen auf einen extrem talentierten Filmemacher, Oliver König, dessen frühere Arbeiten und wunderschöne Landschaften unsere Aufmerksamkeit erregten. Also machten wir uns auf, um das Video in den österreichischen Alpen zu drehen und landeten auf einem der höchsten Gipfel Österreichs (2500m). Wir könnten nicht glücklicher mit dem Ergebnis sein!“

Die 1999 in Kuopio, Finnland, gegründete Band Shade Empire hat ihr eigenes Genre entwickelt, eine unheilige Verschmelzung von symphonischen Melodien mit Black- und Death-Metal-Obertönen, gefühlvollem Gesang und dichter orchestraler Instrumentierung. Das neue Album Sunholy enthält neun überragende Tracks von atmosphärischer Schönheit, gespickt mit unsagbar brutalen Gitarrenmustern, vielschichtigen, wunderschönen Synthesizerwänden, verheerenden Schlagzeugparts, komplexen Bass-Attacken und einzigartigem Gesang, der direkt aus dem Schlund der Hölle kommt. Fans von Dimmu Borgir, Marduk, Septicflesh und Dark Tranquility werden hier fündig.

Abgemischt von Chris Edrich (Devin Townsend, Leprous, Alcest) und gemastert von Pierrick Noël (Klone), mit Francesco Ferrini von Fleshgod Apocalypse, der für die Orchestrierung verantwortlich ist, und Andy Reich von Collapse Of Art, der das Artwork fertiggestellt hat, ist Sunholy ein langjähriges Kunstwerk und ein Werk der Liebe. Die Texte, die das bisher umfangreichste Werk von Shade Empire darstellen, sind thematisch von der Jonestown-Tragödie inspiriert, einem Massenmord und Selbstmord der Sekte Peoples Temple, aber es gibt auch eine umfassendere Kontemplation und Erforschung des aktuellen Zustands der Welt.

Nach langer Abwesenheit sind Shade Empire als grandiose Experten ihres Fachs zurückgekehrt, mit einem erstaunlichen Soundtrack zur Öffnung der Höllentore und einer Band, die es genießt, an der Spitze ihres Spiels zu stehen.

Sunholy – Tracklist: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. In Amongst The Woods

2. The Apostle

3. This Coffin An Island

4. Sunholy

5. Torn Asunder

6. Maroon

7. All-Consuming Flame

8. Profane Radiance

9. Rite Of Passage

Über Shade Empire:

Seit 1999 sind Shade Empire bestrebt, ihren eigenen Sound zu formen. Die aus Finnland stammende Band schloss einen Vertrag mit dem italienischen Label Avantgarde Records ab und veröffentlichte ihr erstes, von der Kritik gefeiertes Album Sinthetic (2004). Der Erfolg folgte 2006 mit dem Nachfolgealbum Intoxicate O.S, das im berühmten Studio Perkele aufgenommen wurde und in der ersten Woche Platz 25 der offiziellen finnischen Charts erreichte. Ihr drittes Album, das Konzeptalbum Zero Nexus (2008), stieg noch weiter in die finnischen Charts ein und landete auf Platz 15. Das vierte Album Omega Arcane (Platz 13 in den Albumcharts) wurde 2014 über Candlelight Records veröffentlicht, 2017 folgte Poetry Of The Ill-Minded (Platz 16). Die Band tourte bereits mit Bands wie Unleashed, Krisiun, Borknagar und trat auf zahlreichen Festivals weltweit auf.

Shade Empire sind:

Henry Hämäläinen – Gesang

Juha Sirkkiä – Gitarren und Keys

Eero Mantere – Bassgitarre

Erno Räsänen – Schlagzeug

Aapeli Kivimäki – Gitarren

Shade Empire online:

Website | Facebook | Instagram