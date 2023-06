Beast In Black: kündigen „Glory And The Beast – Double Headline Tour 2024“ an

Die Metal-Szene wird Zeuge eines unvergesslichen Spektakels, wenn die beiden Kraftpakete des Genres, Beast In Black und Gloryhammer, ihre lang erwartete Co-Headline-Tour für 2024 ankündigen. Mit dem treffenden Namen Glory And The Beast verspricht diese Tour ein monumentales Erlebnis für Metal-Fans weltweit zu werden. Unterstützt wird die Tour von den bemerkenswerten Brothers Of Metal.

Mit einer elektrisierenden Kombination aus symphonischem Power Metal, mitreißenden Melodien und fesselnden Performances haben Beast In Black und Gloryhammer das Genre neu definiert. Ihre gemeinsame Leidenschaft, mit ihrer Musik überlebensgroße Erlebnisse zu schaffen, hat sie zu internationalem Ruhm verholfen.

Beast In Black, bekannt für ihren kraftvollen Gesang, epische Gitarrensoli und treibende Rhythmen, haben sich seit ihrer Gründung eine treue Fangemeinde erspielt. Angeführt von dem charismatischen Frontmann Yannis Papadopoulos hat die Band mit ihren energiegeladenen Liveshows und ihren chartstürmenden Veröffentlichungen alle Grenzen gesprengt und ist zu einer festen Größe geworden, mit der man rechnen muss.

Die Glory And The Beast – Double Headline Tour 2024 wird im Januar/Februar 2024 starten und die Bühnen in ganz Europa mit ihrer unaufhaltsamen Kraft in Brand setzen. Für Metal-Fans ist dies die Gelegenheit, zwei der aufregendsten Bands des Genres zu erleben, die sich für ein unübersehbares Spektakel zusammenfinden.

Der Ticketverkauf für die Glory And The Beast – Double Headline Tour 2024 beginnt am 9. Juni um 16 Uhr. Fans sollten sich ihre Tickets frühzeitig sichern, um Enttäuschungen zu vermeiden, denn die Nachfrage wird voraussichtlich extrem hoch sein.

Weitere Informationen über die Tournee, einschließlich Tourdaten und Ticketverkaufsdetails, findet ihr auf der offiziellen Website von Beast In Black.

Cobra Agency und Contra präsentieren stolz:

Glory And The Beast – Double Headline Tour 2024

Special Guest: Brothers Of Metal

10.01.24 SE-Stockholm, Arenan Fryshuset

11.01.24 NO-Oslo, Sentrum Scene

12.01.24 DK-Roskilde, Epic Fest

13.01.24 DE-Hamburg, Edel Optics Arena

14.01.24 NL-Tilburg, 013 Poppodium

16.01.24 CH-Zurich, Volkshaus

17.01.24 IT-Milan, Alcatraz

19.01.24 DE-Munich, TonHalle

20.01.24 HU-Budapest, Barba Negra Red Stage

21.01.24 CZ-Zlin, Sports Hall Datart

23.01.24 AT-Vienna, Gasometer

24.01.24 PL-Krakow, Studio

26.01.24 DE-Leipzig, Haus Auensee

27.01.24 DE-Oberhausen, Turbinenhalle

28.01.24 DE-Wiesbaden, Schlachthof

30.01.24 FR-Paris, Olympia

01.02.24 BE-Brussels, Ancienne Belgique

02.02.04 DE-Geiselwind, Eventhalle

03.02.04 DE-Stuttgart, Wagenhallen

04.02.04 DE-Saarbrücken, Garage

06.02.04 UK-London, O2 Forum Kentish Town

Ticket-Links:

https://www.contrapromotion.com/en/Artists/Beast-In-Black/

https://beastinblack.com/tour.php

Beast In Black sind:

Yannis Papadopoulos | Gesang

Mate Molnar | Bass

Atte Palokangas | Schlagzeug

Kasperi Heikkinen | Gitarren

Anton Kabanen | Gitarren, Gesang

Mehr Infos:

www.beastinblack.com

www.facebook.com/beastinblackofficial

www.instagram.com/bib_band