Rage And Fire: veröffentlichen ihr Debütalbum „The Last Wolf“ via No Remorse Records

Die portugiesischen Metaller Rage And Fire werden ihr Debütalbum mit dem Titel The Last Wolf am 23. Juni 2023 über No Remorse Records veröffentlichen.

Es wurde in den RAF Studios & Rock ’n‘ Raw Studios aufgenommen, von Vasco Machado gemischt und von Paulao Vieira gemastert. Das Coverartwork wurde von Victor Costa entworfen.

Empfohlen für Fans von Ironsword, Manilla Road, Hyborian Steel, Tales Of Medusa und Running Wild, ist das Debütalbum von Rage And Fire voll von wilden Riffs und einem wahren barbarischen Geist!

Die Band wurde 2021 von Gitarrist Mário Figueira und Sänger/Bassist Rick gegründet, die zuvor gemeinsam in Ravensire (aufgelöst 2020) spielten.

Ein Lyric-Video für den Track 20th Century Man ist hier verfügbar:

The Last Wolf – Tracklist:

1. Rage And Fire

2. 20th Century Man

3. Shapeshifter

4. The Summoning

5. Tell The Tales (Of Medusa)

6. Ebb and Flow (Wax And Wane)

7. Black Wind

8. The Last Wolf

Rage And Fire – Line-Up:

Rick – Gesang, Bass

Mário Figueira – Gitarren

Fred Brum – Gitarren

Vasco Machado – Schlagzeug

Rage And Fire online:

https://www.facebook.com/rageandfire.official