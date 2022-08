For The Fallen Dreams: veröffentlichen neue Single „Sulfate“

Wie heißt das alte Sprichwort noch mal?

„Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie gleich“ – richtig? Wenn es um die in Michigan ansässige Metal-Formation For The Fallen Dreams geht, wäre ein vielleicht passenderes – aber ebenso zeitloses – Sprichwort zutreffender „Veränderung ist die einzige Konstante“.

Mit einer Karriere, die von konstantem Fortschritt und dem Engagement geprägt ist, ihre einzigartige Marke von aggressivem, leidenschaftlichem Metal zu verfeinern und zu verjüngen, haben For The Fallen Dreams immer wieder eine unglaubliche Fähigkeit bewiesen, ihren Sound und ihre Dynamik trotz überwältigender Widrigkeiten anzupassen und weiterzuentwickeln – und das alles, ohne den Kern ihres Sounds zu opfern.

Aufbauend auf explosiven Breakdowns, herzzerreißenden Grooves und Lyrik, die alles von einem introspektiven Einblick in das menschliche Dasein bis hin zu Brüderlichkeit und Kameradschaft berührt, haben sich diese Meister des Metals aus dem Mittleren Westen zu einer festen Größe in der internationalen Heavy-Musik-Community entwickelt.





Nun veröffentlichten For The Fallen Dreams ihre zweite Single via Arising Empire, Sulfate!

Produziert von Jonathan Dolese in den Konkrete Studios (Cane Hill), Vocal Production von Daniel „DL“ Laskiewicz (All That Remains, Bad Wolves).



„Es war eine willkommene und erfrischende Herausforderung, nach 15 Jahren Wege zu finden, neue Elemente in unsere Musik zu integrieren. Sulfate erkundet eine reifere Seite der Härte von For The Fallen Dreams, während unsere Kernelemente dennoch intakt bleiben. Wir freuen uns, euch ein weiteres Stück unseres neuen Albums präsentieren zu können und zu zeigen was euch erwarten wird.“ – Chad Ruhlig (Vocals)

Während For The Fallen Dreams 2003 gegründet wurden, beginnt ihre Geschichte ernsthaft mit der Veröffentlichung von Changes im Jahr 2008 – einer Platte, die den Fußabdruck der Heavy-Musik unwiderruflich und unauffällig beeinflussen würde. Nach Changes veröffentlichen For The Fallen Dreams fünf weitere bemerkenswerte Alben in voller Länge, vom atmosphärischen und stimmungsvollen Relentless bis zum Comeback-Album Heavy Hearts, das auf Platz 162 der Billboard Top 200 und #3 auf den Billboard Heatseekers-Listen landete und Six, ihr Debüt mit über 20 Millionen Aufrufen auf YouTube und zig Millionen Streams auf verschiedenen Streaming-Plattformen. Während For The Fallen Dreams sicherlich einige Veränderungen durchgemacht haben, ist eines konstant geblieben: Ihr Engagement für konstantes Wachstum, während sie es nie versäumen, ursprüngliche und dennoch emotionale Musik zu liefern, die sie zu einer festen Größe im modernen Metal gemacht hat.