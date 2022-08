Six By Six: veröffentlichen ihre dritte Single „China“

Six By Six ist das aufregende neue Trio, das von Ian Crichton (Saga), Nigel Glockler (Saxon) & Robert Berry (3, Emerson, Berry, Palmer) gegründet wurde. Ihr gleichnamiges Debütalbum wird am 19. August 2022 über InsideOutMusic/Sony Music veröffentlicht.

Da die Veröffentlichung nur noch zwei Wochen entfernt ist, veröffentlicht die Band einen letzten Track, bevor die Fans das Album in Gänze zu hören bekommen. Seht euch das Video zu China jetzt hier an:

Robert Berry kommentiert: „Der Song China ist anders entstanden als die meisten unserer Songs. Ian hatte mir ein sehr cooles Fingerpicking-Riff geschickt, das sich in meinem Kopf wiederholt abspielte, als ich eines Abends versuchte, einzuschlafen. Am Abend zuvor lief in den Fernsehnachrichten ein Bericht über China, in dem es auch um die entsetzliche Unterdrückung der uigurischen Muslime ging. Auch das ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe viele chinesische Freunde, die mit dem, was die chinesische Regierung tut, nicht einverstanden sind. Plötzlich kam mir, inspiriert von Ians Fingerpicking, dieses schwere Riff in den Sinn. Als ich es dann mit den Nachrichten verknüpfte, sprudelte der Text nur so heraus. Geboren aus Wut und Unglauben, aber auch aus Respekt vor meinen chinesischen Freunden, entstand dieser Song in einem einzigen Augenblick. Als Ian das grundlegende Demo hörte, betrat er mit dem Gitarrensolo sofort Neuland. Es ist wütend, kantig und total psychotisch – das passt perfekt! Und natürlich müssen wir alle ‚Gute Nacht‘ und ‚Gut, dass wir die los sind‘ zu jeder Regierung sagen, die ihr Volk so hart behandelt.“

Die Wurzeln von Six By Six lassen sich mehrere Jahrzehnte zurückverfolgen, als Glockler und Berry als Teil von Yes-Gitarrist Steve Howes Fortführung der Band GTR zusammen waren. Dann gibt es noch die Verbindung nach Asien, wo Crichton und Glockler zu Sessions und Aufnahmen beitrugen, während Berry das Bindeglied war, das seinen befreundeten Gitarristen Pat Thrall in diese Band brachte.

Die Zeit schreitet voran, die Wege kreuzen sich, und das Schicksal führt diese drei Musiker zusammen. Entstanden aus einem Gespräch mit einem Brancheninsider in Großbritannien, der Ian Crichton in der Gegend von Toronto mit Robert Berry außerhalb von San Francisco zusammenbrachte, der wiederum Glockler in seinem Haus an der Südküste Englands erreichte.

Angetrieben von Glocklers dynamischem Schlagzeugspiel, ist das Ergebnis eine ausgedehnte gitarrenbetonte Palette, gepaart mit dem einzigartigen Geschmack der Songwriting-Zusammenarbeit von Crichton und Berry, die sie auf diesem Debütalbum präsentieren.

Erhältlich als limitiertes CD-Digipak, Gatefold 180g LP & als digitales Album, jetzt hier vorbestellbar: https://sixbysixband.lnk.to/SixBySix

Die Tracklist vom neuen Album Six By Six findet ihr in unserem Release-Kalender:

Hintergrund:

Ian Crichton ist vor allem als eines der Gründungsmitglieder von Saga bekannt, zusammen mit seinem Bruder Jim. Saga haben weltweit rund 10 Millionen Alben verkauft und treten weiterhin auf der ganzen Welt auf. Als treibende Kraft hinter Six By Six stellt Ian Crichton eine weitere starke Band zusammen, die sich jedoch auf sein Können als Gitarrist konzentriert. Diesmal mit etablierten Musikern, jeder mit einer gefeierten Vergangenheit, verfeinerten Fähigkeiten und unbegrenztem Potenzial.

Nigel Glockler begann seine Karriere 1980 als Schlagzeuger der britischen Band Krakatoa. Im Jahr 1981 fand er eine Gelegenheit bei der Sängerin Toyah. Am Ende des Jahres schloss er sich den Metal-Legenden Saxon an. Bis auf zwei kurze Abwesenheiten ist Nigel seither hinter seinem massiven Schlagzeug ein fester Bestandteil von Saxon. Sein kraftvolles Schlagzeugspiel ist der Motor, der die Songs von Six By Six unaufhaltsam nach vorne treibt.

Robert Berry erlangte erstmals internationale Aufmerksamkeit mit der Band Hush aus San Francisco, mit der er viel beachtete Aufnahmen veröffentlichte und anschließend durch die USA tourte. Mitte der 1980er Jahre erhielt Berrys erstes Soloalbum positive Kritiken in den einflussreichsten Fachzeitschriften und erregte die Aufmerksamkeit mehrerer großer Labels. Auf Anregung einer dieser Plattenfirmen zog Robert Berry nach Großbritannien, um mit dem Gitarristen Steve Howe (bekannt von Yes) und dem Schlagzeuger Nigel Glockler zusammenzuarbeiten und GTR wiederzubeleben. Als GTR ins Stocken geriet, schloss sich Robert mit den britischen Rocklegenden Keith Emerson und Carl Palmer zusammen und gründete „3„. Mit Emerson und Palmer erreichte Robert eine Top-Ten-Single in den Charts und tourte durch die USA. Roberts melodisches Feingefühl ergänzt Ians außergewöhnliche Gitarre und Nigels unverwechselbares Schlagzeugspiel perfekt.

Six By Six online:

Official Website: sixbysixband.com

Instagram: @sixbysixband

Facebook: www.facebook.com/sixbysixband