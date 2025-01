Neil Young: veröffentlicht das bisher unveröffentlichte Album „Oceanside Countryside“ als Teil seiner Analog Originals Series am 14. Februar

Oceanside Countryside ist das neueste der großartigen „verlorenen“ Alben von Neil Young, das im Rahmen seiner Analog Original Series (AOS) veröffentlicht wird. Das Album wurde von Mai bis Dezember 1977 aufgenommen, vor der Veröffentlichung von Comes A Time im Jahr 1978. Die beiden Alben haben den gleichen Country-/Folk-Sound, und drei Songs (Goin‚ Back, Human Highway und Field Of Opportunity) sind auf beiden Alben zu hören.

Die Vinyl-Veröffentlichung von Oceanside Countryside enthält einige Titel, die auf der gleichnamigen CD in Neil Young’s Archives Vol. III zu finden sind. Diese Titelliste ist jedoch so, wie Oceanside Countryside ursprünglich veröffentlicht werden sollte und nun erstmals auf Vinyl erhältlich sein wird. Auf Band aufgenommen, handelt es sich um die Originalmixe, die zum Zeitpunkt der Aufnahme erstellt wurden.

Wie Young erklärt, „Dieses analoge Originalalbum, das 1977 aufgenommen wurde, war zu dieser Zeit unveröffentlicht. Diese Songs sind die Original-Mixe, die zum Zeitpunkt der Aufnahmen entstanden sind. Ich habe die Vocals gesungen und die Instrumente auf Oceanside gespielt, in Florida in den Triad Studios und in Malibu im Indigo Studio. Ich sang die Vocals und nahm mit meiner großartigen Band aus Freunden im Crazy Mama’s in Nashville auf Countryside auf. Ich hoffe, dass Ihnen dieser Schatz einer analogen Originalaufnahme genauso viel Freude bereitet wie mir.“

Side One: Oceanside

1 Sail Away

2 Lost In Space*

3 Captain Kennedy*

4 Goin’ Back

5 Human Highway

Side Two: Countryside

1 Field Of Opportunity**

2 Dance Dance Dance**

3 The Old Homestead*

4 It Might Have Been**

5 Pocahontas***

Produced by: Neil Young

*Produced by: David Briggs, Tim Mulligan & Neil Young

**Produced by: Neil Young & Ben Keith

***Produced by: David Briggs, Overdubs Produced by Neil Young

Mastered by: Chris Bellman at Bernie Grundman Mastering

Bitte beachten Sie, dass die Songs auf Oceanside Countryside zwar auf Archives Vol. III erscheinen, die Versionen jedoch nicht immer identisch sind und die Titelliste die Reihenfolge des Originalalbums Oceanside Countryside wiedergibt. Auf dieser analogen Original-Vinylveröffentlichung stammen die Versionen von Lost In Space, Captain Kennedy und The Old Homestead aus dem Jahr 1980 von Hawks & Doves. Sail Away, Goin‘ Back, Human Highway, It Might Have Been und Pocahontas sind dieselben Versionen wie auf Archives Vol. III in digitaler Form. Field Of Opportunity und Dance Dance Dance sind Originalversionen, bei denen Young anstelle von Nicolette Larson den Hintergrundgesang übernimmt, wie sie auf Archives Vol. III erschienen sind.

Alle Songs auf Oceanside werden von Neil Young solo aufgeführt. Auf Countryside wird Young von einer Band seiner Freunde begleitet: Ben Keith (Steel Guitar), Rufus Thibodeaux (Fiddle), Karl T. Himmel (Schlagzeug), Joe Osborne (Bass). Auf The Old Homestead spielt Tim Drummond Bass und Levon Helm Schlagzeug. Pocahontas ist Young solo.

Oceanside Countryside wird auf schwarzem Vinyl, auf transparentem Vinyl in limitierter Auflage über den Greedy Hand Store bei NYA und in Indie-Einzelhandelsgeschäften sowie digital, einschließlich in Atmos über den NYA Download Store und die meisten digitalen Einzelhändler, erhältlich sein. Alle Einkäufe im Greedy Hand Store werden mit kostenlosen hochauflösenden digitalen Audio-Downloads aus dem NYA Download Store geliefert.