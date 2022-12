Steve Vai: veröffentlicht „vai / Gash“ am 27.01.2023

Steve Vai und Favored Nations / Mascot Label Group werden das neue Album Vai/ GashASH am 27.01.2023 digital und auf CDveröffentlichen. Das Vinyl-Album wird am 24.02.2023 folgen.



Brandaktuell präsentieren sie nun mit Busted den zweiten Track vorab, hier zu hören:



Vai erklärt: „Dieser Song, “Busted”, handelt im Grunde von den unaufhörlichen und ruchlosen Aktivitäten einer korrupten und schmuddeligen Geliebten gegen ihren Biker-Freund. Aber sie wurde Busted. Der gesamte Track wurde an einem Tag aufgenommen und Gash hat die Vocals in 2 Takes rausgehauen.“



Die erste vorgestellte Aufnahme, In The Wind, wurde weltweit begeistert aufgenommen und kann hier gehört werden: https://youtu.be/AkbnEj2yDw0



Zum Zeitpunkt der Enthüllung sagte Vai: „‚In The Wind‘ war der erste Track, der für diese Platte aufgenommen wurde. Er fängt den Geist der Freiheit der offenen Straße ein, die wir beim Fahren unserer Harleys auf Motorrad-Rallyes und bei Road-Trips auf der Interstate spürten. Der Track hat das berauschende Gefühl, diese Art von Kraft unter sich zu haben, während man den Wind küsst.“

In drei Wochen hat der Song fast 100.000 Spotify-Streams erreicht, während das Video auf YouTube über 128.000 Mal angesehen wurde.



Das Album kann man hier vorbestellen: https://lnk.to/VaiGash