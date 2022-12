Fazit

Meine Erwartungen waren wirklich hoch und ich denke, alle, die sich das Spiel genau angesehen haben, werden ebenfalls mit einem gesteigerten Anspruch an das Raise The Metal - Das einzigartige Metal & Hardrock Brettspiel herangehen. Die Görke & Langkafel-Görke GbR kann diesem gerecht werden. Umfangreich, mit einem geschlossenen Konzept, welches viele Möglichkeiten parat hält, kann man diverse Stunden an dem Spiel verbringen. Die Erweiterungen halten auch für viele Spieler die Spannung über längere Zeit hoch. Als Geschenk für Headbanger oder für die eigene Spielesammlung geeignet. Missen möchte man Raise The Metal - Das einzigartige Metal & Hardrock Brettspiel nach mehreren Durchläufen nicht mehr. Aktuell kann man das Spiel für 29,90 Euro erwerben und liegt damit in einem völlig berechtigten Rahmen.