Killing Darlings: kündigt Debütsingle „Death By Death“ an

Killing Darlings freuen sich, die Debütsingle samt Video Death By Death anzukündigen, die seit heute auf allen wichtigen digitalen Plattformen erhältlich ist.

Killing Darlings ist eine virtuelle Melodic-Metal-Band, bestehend aus Gustavo Valderrama (Gesang), Jussi Ahokas (Gitarren), Juuso Kuivanen (Bass) und Kim Andersson (Schlagzeug). Diese vier Metalheads leben überall verstreut auf dem Globus und nutzen die virtuellen Welten, um ihre Musik den Metal-Fans auf der ganzen Welt nahe zu bringen. Ihre Debütsingle Death by Death ist inspiriert von von den nordischen Metal-Giganten wie Amorphis, Dark Tranquility, Insomnium und In Flames und wurde von Chris Clancy gemischt und gemastert (u.a. Machine Head, Kill The Lights, Kataklysm).

Death By Death handelt von einem persönlichen Verlust. Jussi von Killing Darlings erzählt den Hintergrund des Textes: „Bei meinem Vater wurde letztes Jahr die Alzheimer-Krankheit diagnostiziert. Nachdem ich die Nachricht gehört hatte, recherchierte ich im Internet und ein Artikel erwähnte, dass Alzheimer sich wie ein multipler Tod anfühlt, da der Patient Schritt für Schritt verblasst, zuerst Zuerst verliert er sein Gedächtnis, dann seine Persönlichkeit und seine körperlichen Fähigkeiten. Dieses Lied handelt von mir darüber, wie ich mit dem Verlust meines Vaters zurechtkomme – Death By Death“



Killing Darlings haben sich mit der kolumbianischen Produktionsfirma Sharpball zusammengetan, um ein vollständig animiertes Musikvideo für Death By Death zu erstellen. In dem Video betritt eine Gruppe von Elite-Spezialkräften ein postapokalyptisches Kriegsgebiet, um eine Geisel zu retten, aber die Mission wird gefährdet, als beänstigende Visionen die Realität der einzelnen Soldaten zu verzerren beginnen.



„Ich war von ihrer Animationsarbeit für den Grammy-Preisträger Draco Rosa beeindruckt und hörte, dass die Jungs eigentlich Metalheads sind, so dass es perfekt passte. Wenn man genau hinschaut, findet man in der Geschichte des Musikvideos auch einige Hinweise auf die Alzheimer-Krankheit.“ – Jussi