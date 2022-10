Buchtitel: Metal Crosswords – Das Rätselmagazin für Metalheads und Hardrock-Fans / Ausgabe 02

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 44 Seiten

Genre: Rätsel, Rock, Metal

Release: 21.09.2022

Link: https://www.metalbrett.de/

Verlag: Görke & Langkafel-Görke GbR

Buchform: Zeitung / Heft

Shop: https://www.metalbrett-shop.de/

Seit dem 21.09.2022 steht die zweite Ausgabe des Metal Crosswords – Das Rätselmagazin für Metalheads und Hardrock-Fans für alle lösungswilligen Headbanger bereit. Unter den Fittichen der Görke & Langkafel-Görke GbR erschien das 44 Seiten starke Rätselheft, welches perfekt auf uns Rocker und Metalheads abgestimmt ist. Die Macher des Raise The Metal – Metal & Hardrock Brettspiel legen weiter nach. Unterstützung bekommen sie dafür natürlich aus der Szene, die in solchen Angelegenheiten stets zusammenhält. Die Bilder stammen unter anderem von Stefan Bollmann, der auch für unser Magazin aktiv ist und mit seinen Bildern den Knobelspaß weiter anfacht.

Doch was steckt in diesem Magazin? 22 individuelle Band-Rätsel über eure Lieblingsbands, Wortsuchrätsel und Buchstabenfinden. Dazu gibt es noch Top-Verlosungen, wie es in jedem Heft dieses Genres üblich und schon fast Pflicht ist. Kompakt liegen die 44 Seiten in der Hand, die auf hochwertigem Papier gedruckt wurden. Billig ist eben anders, in allen Belangen achtet die Görke & Langkafel-Görke GbR darauf, den Käufer mit einem hohen Niveau abzuholen. Der Kostenfaktor von 5,90 € darf bei der ganzen Arbeit ohne Abstriche als gerechtfertigt angesehen werden.

Welche Bands bilden die zweite Ausgabe, die vor gut einem Monat erschienen ist? An der Spitze stehen die Amerikaner Death Angel, die Power Metal Legende Blind Guardian, die Dauerbrenner Arch Enemy sowie die Thrash Urgesteine Anthrax. Von einem Hochkaräter geht es zum nächsten: die Scorpions, Amon Amarth, Testament, Doro und auch die polnische Black Metal Behemoth dürfen nicht fehlen. Insgesamt stehen 22 Acts aus verschiedensten Genres zur Verfügung. Aus dem Mittelaltersektor springen Feuerschwanz in die Bresche. Düstere Klänge erzeugen Opeth, Candlemass oder Satyricon.

Ohne Werbeüberflutung geht es im Metal Crosswords – Das Rätselmagazin für Metalheads und Hardrock-Fans um den Rätselspaß an sich. Für den besonderen Kick sorgen die Gewinne. Die Einsendung ist bis 30.04.2023 möglich und ihr könnt euch also den ganzen langen, kalten Winter das Hirn zerbrechen. Buchstaben ordnen im Buchstabensalat zu spannenden Fragen wie „Name Eines Metal Fliegers“ oder „Metal Band Für Kinder“ lockern das Geschehen auf. „Einmal Die 666 Mit Alles“ bildet das Herzstück. Wer hier in zehn Minuten durch ist, bekommt von mir noch einen Extrapreis.