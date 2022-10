Aborted: veröffentlichen neue Single „Infinite Terror“ und starten Nordamerikatour mit Lorna Shore

Pünktlich zum Start ihrer nahezu ausverkauften Tour mit Lorna Shore haben die Extrem-Metal-Meister Aborted mit Infinite Terror ihre erste Single in Zusammenarbeit mit Nuclear Blast Records veröffentlicht. Der neue Track ist ein Sturm aus donnernden Blastbeats, knochenschüttelnden Growls und messerscharfen Riffs.

Hört euch Infinite Terror hier an: https://bfan.link/aborted-infiniteterror

Aborted haben in Zusammenarbeit mit Grupa13 auch ein erschreckendes neues Musikvideo zu Infinite Terror veröffentlicht. Während die Band in einem verlassenen Irrenhaus auftritt, wird eine junge Frau von einer gespenstischen Präsenz gequält, während die Grenzen zwischen Vernunft und Wahnsinn immer mehr verschwimmen (ähnlich wie bei ihrem Ohrwurm). Bist du mutig genug, dich der Dunkelheit in dir selbst zu stellen? Seht euch hier das neue Video zu Infinite Terror an:

Aborted Live: (mit Lorna Shore, Ingested, Angelmaker & Ov Sulfur)

*Aborted Headliner Shows

21.10. US Philadelphia, PA – Theatre of Living Arts

22.10. US New York, NY – The Gramercy Theatre

23.10. US Worcester, MA – The Palladium

24.10. US Baltimore, MD – Baltimore Soundstage

25.10. US Charlotte, NC – Neighborhood Theatre

26.10. US Nashville, TN – Brooklyn Bowl Nashville

27.10. US Atlanta, GA – The Masquerade (Heaven)

28.10. US Tampa, FL – The Orpheum

29.10. US Orlando, FL – The Abbey

31.10. US Houston, TX – White Oak Music Hall

01.11. US San Antonio, TX – Vibes Event Center

02.11. US Fort Worth, TX – Ridglea Theater

03.11. US El Paso, TX – Rockhouse Bar*

04.11. US Mesa, AZ – Nile Theater

05.11. US Los Angeles, CA – 1720

06.11. US Roseville, CA – Goldfield Trading Post

08.11. US Seattle, WA – El Corazon

09.11. US Portland, OR – Hawthorne Theater

10.11. US Boise, ID – The Shredder*

11.11. US Salt Lake City, UT – The Complex

12.11. US Denver, CO – Summit

13.11. US Lawrence, KS – The Bottleneck

14.11. US Des Moines, IA – Lefty´s*

15.11. US Chicago, IL – Bottom Lounge

16.11. US Detroit, MI – St. Andrew’s Hall

17.11. US Cleveland, OH – House of Blues

18.11. US McKees Rocks, PA – Roxian Theatre

19.11. CA Toronto, ON – Phoenix Concert Hall

20.11. CA Montreal, QC – L’Astral

Über Aborted:

Mit ihrem cineastischen Extrem-Metal mit Horrorthematik haben Aborted ein düsteres Handwerk erlernt, das nur schwer zu übertreffen ist. Die belgische Band dominiert die Welt des Death Metal, seit Sänger Sven de Caluwé die Band vor 26 Jahren gegründet hat. Als einziges Originalmitglied hat er die Band wie ein verrückter Dirigent geleitet. Aborted sind Verwandlungskünstler, die sich von glühendem Deathgrind zu groovigerer Kost entwickeln, bevor sie sich auf eine technische Herangehensweise an den Death Metal festlegen. Ihre Fähigkeit, eine kompromisslose Mischung aus Death Metal und Grindcore zu komponieren und zu spielen, ergänzt durch provokantes Artwork und Merchandise-Design, haben Aborted im Laufe ihrer Karriere, in der sie seit Mitte der Neunziger elf erfolgreiche Alben veröffentlichten, zu einem unverzichtbaren Vorreiter der extremen Metalszene werden lassen. Trotz des scheinbar düsteren Images, das die Band mit ihrer heftigen, blutgetränkten Musik vermittelt, haben Aborted im Laufe ihrer Karriere aktiv Wohltätigkeitskampagnen unterstützt. Sie haben einen Teil ihrer Merchandise-Einnahmen an die National Alliance To End Homelessness gespendet, sich mit anderen Bands zusammengetan, um ein T-Shirt zu Gunsten der ukrainischen Kriegsflüchtlinge auf den Markt zu bringen, und sind auch ein langjähriges Mitglied der Metalheads Against Racism gewesen. Mit ihrem letzten Album ManiaCult stiegen Aborted auf Platz 33 der deutschen Charts und auf Platz 7 der US Current Hard Music Albums ein, während Retrogore auf Platz 4 der ‚Top New Artists‘ in den Billboard Charts und TerrorVision auf Platz 4 (Heatseeker) und Platz 9 (Current Hard Music) in den US Billboard Charts einstieg. Nachdem sie fast 30 Jahre lang Musik veröffentlicht und weltweit getourt haben, verschieben sie immer noch musikalische Grenzen und schaffen es, sich immer wieder neu zu erfinden.

Aborted sind:

Sven de Caluwé – Gesang

Ian Jekelis – Gitarren

Daniel Konradsson – Gitarristen

Stefano Franceschini – Bass

Ken Bedene – Schlagzeug

Aborted online:

https://www.facebook.com/Abortedofficial

https://www.instagram.com/aborted.band/