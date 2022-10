TheCityIsOurs: veröffentlichen neue Single / Video „Alive“

TheCityIsOurs haben ihre brandneue Single und ihr neues Video Alive veröffentlicht, bei dem Oli Duncanson, der Sänger der Band, Regie führte. Ein massives EFX-Erlebnis in einer nostalgischen Retro-Gaming-Umgebung, das jetzt weltweit über Arising Empire veröffentlicht wird.

Die Band erklärt:

„In Alive geht es darum, die Dämonen, die wir in unserem Leben erlebt haben, anzuerkennen und aktiv unsere Denkweise zu ändern, um sie in die Vergangenheit zu verbannen und mit einer neuen Lebenseinstellung vorwärts zu gehen. Als Band haben wir in den letzten Jahren so viele Veränderungen erlebt, dass es manchmal schwierig war, sich auf den vor uns liegenden Weg zu konzentrieren.

Wir haben viel darüber gesprochen, warum wir uns überhaupt in die Musik verliebt haben, und haben über Platten gesprochen, die uns etwas fühlen ließen – von harten Metal-Platten bis hin zu Pop-Klassikern aus den 90ern und allem, was dazwischen liegt. Wir haben uns selbst die Herausforderung gestellt, Elemente von so vielen dieser Platten wie möglich in einem Track zu kombinieren, um uns von den Beschränkungen unserer Vergangenheit zu befreien und die neue Ära von TheCityIsOurs voll und ganz zu genießen. Wir glauben fest daran, dass jeder in der Lage sein sollte, sich so auszudrücken, wie er möchte, unabhängig von Rasse, Geschlecht, Glaube, Sexualität oder anderen Etiketten, die uns die Gesellschaft aufdrücken will. Dieser Song hat es uns ermöglicht, unser wahres Ich zu finden. Alive ist eine Hymne zum Feiern, dass du perfekt bist, so wie du bist. Alive ist die Wiedergeburt von TheCityIsOurs.“

TheCityIsOurs ist eine 5-köpfige Pop/Metal-Band aus London, die mit ihrer hochoktanigen Live-Show und dem Erfolg ihres zweiten Albums schnell Aufmerksamkeit und wachsende Unterstützung von Kollegen, Industrie und Fans gleichermaßen erlangt hat. Coma (2021) stürmte in die Top 5 der iTunes-Metal-Charts und mehrere Singles erschienen in redaktionellen Playlists bei Amazon, Deezer und Spotify (einschließlich zwei Cover bei New Core und Metal UK), die die Band unterstützen.

TheCityIsOurs haben sich zu einer festen Größe im UK- und EU-Festival-Line-Up entwickelt, mit Auftritten beim Camden Rocks, Macmillan Fest, Burn It Down, Holloween, einem Gastauftritt beim High 5 Festival in Schweden und einem Headline-Set im Doghouse-Zelt beim renommierten Download Festival vor über 4000 Zuschauern. Nach einer ausverkauften Show zur Albumveröffentlichung im Londoner Underworld haben TheCityIsOurs im Jahr 2022 mit einer ausgedehnten Tournee auf dem europäischen Festland den Durchbruch in der Szene geschafft. Behaltet TheCityIsOurs im Jahr 2022 im Auge.

TheCityIsOurs sind:

Oli Duncanson | Gesang

Mikey Page | Gesang / Gitarre

Jamie Deeks | Bass

Stuart Mercer | Gitarre

Louis Giannamore | Schlagzeug

TheCityIsOurs online:

https://www.instagram.com/thecityisoursuk

https://www.facebook.com/thecityisoursuk

https://twitter.com/thecityisoursuk