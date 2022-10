Leatherwolf: veröffentlichen Video zum Titeltrack „Kill The Hunted“

Ob ein Album als Brücke zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wirken kann, wird am Ende durch die Zeit, die Fans und all die krassen Fleißigen da draußen entschieden, die viel Lebenszeit dem Entdecken und Besprechen der schönsten Sache der Welt widmen: der Musik. Wäre allerdings eine solche Brücke heute in der Mache, käme Leatherwolfs brandneue Single und Titeltrack des anstehenden Albums Kill The Hunted als perfekter Baustein dafür infrage. Mehr klassischer Heavy Metal als bei diesem Stück geht einfach nicht: Sein schneidend scharfes Riffing wird mit einer breitbeinigen Arschtreterattitüde abgeliefert; der Text stellt den Geist des Heavy Metal an vorderste Front und sendet einen belebenden Gruß an die gleichgesinnte Meute: Kommen wir zusammen und lassen die Scheiße hinter uns!

Und wie es eigentlich nur richtiger Metal vermag, behandelt Kill The Hunted dunkle, depressive Gedanken mit einer aufbauenden Mentalität, die uns hilft, zu heilen und weiterzumachen: “Beim Verfassen des Textes zu Kill The Hunted, wurde mir bewusst, wie sehr ich die Finsternis in meiner Welt, in meinem Leben, spürte und das machte mich echt fertig”, gesteht Bandgründer Dean Roberts: “Ich musste so einiges verändern, damit ich mehr um Positives kreise und mehr Sonnenlicht in meine Welt lasse. Am Ende wird sich die letzte Strophe dieses Songs wahrscheinlich als das Beste herausstellen, was ich je geschrieben habe. Sie war mir Zuflucht und, ehrlich gesagt, auch so etwas wie der Vorlauf zu meinem eigenen Leben. Sie war meine Art, mich mir selbst gegenüber ehrlich zu machen.”

So, und nun schnapp dir, wen immer du gerade zum Headbangen greifen kannst! Mosht es weg und schreit es raus, als gäbe es kein Morgen!

Das neue Album Kill The Hunted erscheint am 11.11.2022 in Europa (N.I.L.8 Records in Zusammenarbeit mit Rock of Angels Records/Soulfood Music) und Nordamerika (N.I.L.8 Records), am 14.11.2022 in Südamerika (Hellion Records) und am 17. November in Japan (Rubicon Music). Vorbestellungen als Limited CD & T-Shirt Bundle sind ab sofort bei Rock of Angels in Europa und bei Indie Merch in Nordamerika möglich.