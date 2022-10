Host: unterschreiben bei Nuclear Blast Records und kündigen ihr Debütalbum „IX“ und die erste Single „Tomorrow’s Sky“ an

Host, das neue Projekt von Paradise Lost-Sänger Nick Holmes und Gitarrist Greg Mackintosh, haben bei Nuclear Blast Records unterschrieben und ihr Debütalbum IX angekündigt, das am 24. Februar erscheinen soll. Zeitgleich mit der Ankündigung haben Host ein Video zu ihrer ersten Single Tomorrow’s Sky veröffentlicht, ein kaskadenartiger, synthielastiger Track, der von einem unersättlichen Popgesang angetrieben wird. Das Video wurde von Ash Pears von AshTV gedreht und produziert.

Seht euch das neue Video zu Tomorrow’s Sky hier an:

Streamt Tomorrow’s Sky jetzt auf allen Plattformen unter: https://bfan.link/host-tomorrows-sky.ema

IX auf verschiedenen Formaten jetzt vorbestellen bei: https://bfan.link/host-ix.ema

Über das Projekt selbst sagt Greg Mackintosh:

„Host ist etwas, das ich schon seit ein paar Jahren im Kopf hatte, aber bis jetzt nie die Zeit hatte, es richtig umzusetzen. Es nimmt das Konzept dessen auf, was wir auf dem Paradise Lost-Album Host versucht haben, aber es wird in einem modernen Kontext behandelt. Es ist teils 80er-Jahre-Goth, teils Elektro, teils Rock, aber nichts davon speziell. Die Betonung liegt auf Hooks und Atmosphäre. Es ist eine ziemliche Herausforderung, miserable Musik eingängig zu machen, und hoffentlich ist uns das bis zu einem gewissen Grad gelungen.“

IX – Tracklist:

1. Wretched Soul

2. Tomorrow’s Sky

3. Divine Emotion

4. Hiding From Tomorrow

5. A Troubled Mind

6. My Only Escape

7. Years Of Suspicion

8. Inquistion

9. Instinct

IX Digipack Tracklist:

1. Wretched Soul

2. Tomorrow’s Sky

3. Divine Emotion

4. Hiding From Tomorrow

5. A Troubled Mind

6. My Only Escape

7. Years of Suspicion

8. Inquistion

9. Instinct

10. I Ran (A Flock Of Seagulls Cover)

11. Hiding From Tomorrow (Lustmord Remix)

12. Tomorrow’s Sky (GosT Remix)

Über Host

Die Ursprünge von Host gehen nicht auf das gleichnamige Paradise Lost-Album von 1999 zurück, sondern auf die Musikclubs in West Yorkshire Mitte bis Ende der 1980er Jahre. Während Holmes und Mackintosh bereits ausgewiesene Heavy-Metal-Fanatiker waren („metal thrashing mad“, wie Holmes es ausdrückt), fühlten sie sich gleichermaßen von der New-Wave- und Goth-Musikszene angezogen. Die stampfenden Rhythmen, die erhabenen Melodien und die düsteren Untertöne zogen sie in ihren Bann und sorgten für sofortige Ohrwürmer und den Wunsch, mehr darüber zu erfahren.

Während der Pandemie setzte Mackintosh schließlich Pläne für ein Projekt in Gang, das seine Vorliebe für Sounddesign mit den Stimmungen und der Atmosphäre von Dance-Pop und Goth der 1980er Jahre vereinen sollte. Ursprünglich war das Projekt als Soloprojekt geplant, bis er Holmes, seinen langjährigen Paradise Lost-Songwriting-Partner, fragte, ob er mitmachen wolle. Der Name Host wurde in Anlehnung an das bereits erwähnte Album gewählt, mit dem Paradise Lost eine nie dagewesene Phase des Experimentierens erlebten, in der sie sich von ihren Metal-Wurzeln entfernten und ihre Fangemeinde auf eine nie dagewesene Weise herausforderten.

„Wir haben immer zu Host als Album gestanden“, sagt Mackintosh. „Dieses Projekt ist nicht vollständig mit diesem Album verbunden, aber einige der Ideen sind extrapoliert. Wir nehmen die Grundprämisse und probieren sie jetzt aus. Und es war wirklich etwas, das uns Spaß gemacht hat und interessant war. Wir haben Paradise Lost lange Zeit gemacht und hatten das Bedürfnis, etwas anderes auszuprobieren als das, was PL jetzt ist. Ich könnte PL wieder in diese Richtung lenken. Wer weiß? Vielleicht passiert es, wenn wir lange genug leben, aber ich dachte: ‚Warum nicht jetzt? Ich hatte die Zeit, es zu tun.“

Host sind:

Nick Holmes – Gesang

Greg Mackintosh – Gitarren, Synthesizer und Programmierung

Host online:

https://www.facebook.com/officialhostuk

https://www.instagram.com/officialhostuk/

https://twitter.com/officialhostuk