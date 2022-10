Orden Ogan: veröffentlichen das Musikvideo zum brandneuen Song „December“

Zur Unterstützung ihres speziellen Tribute-Albums Final Days: Orden Ogan and Friends, das am 21. Oktober bei AFM Records erschien, haben die Power-Metal-Maestros Orden Ogan ein Musikvideo zur brandneuen Single und zum Album-Eröffnungssong December veröffentlicht!

Während jeder Song auf Final Days: Orden Ogan and Friends, das eine Hommage an das letzte 2021er-Album Final Days selbst ist, gibt es hochkarätige Gäste wie u.a. Stu Block (Iced Earth, Annihilator), Peavy Wagner (Rage), Andy B. Franck (Brainstorm), Chris Boltendahl (Grave Digger), Elina Siirala (Leaves‘ Eyes), Leif Jensen, Ross Thompson (Van Canto), Dennis Diehl (Any Given Day), Ross The Boss oder Frank Beck (Gamma Ray), ist December nicht nur ein neuer Orden Ogan-Track, sondern auch von Band-Mastermind Sebastian „Seeb“ Levermann allein eingesungen.

Seeb kommentiert:

„Final Days ist eine Platte über verschiedene Szenarien, wie die Welt untergehen könnte. December ist ein Song über einen genetisch veränderten Killervirus, der irgendwie freigesetzt wurde und (fast?) jeden Menschen auf dem Planeten Erde tötet, während Zivilisationen und Gesellschaften zusammenbrechen.

Der Song wurde im Jahr 2019 geschrieben, lange bevor die Corona-Pandemie begann. Aus Respekt vor den Opfern der Pandemie haben wir uns entschieden, diesen Track nicht auf das Album zu nehmen. Jetzt sieht die Welt anders aus als im Jahr 2020. Wir hatten das Gefühl, dass es an der Zeit war, den Track endlich zu veröffentlichen. Habt Spaß!“

Der neue Videoclip zu December kann ab sofort hier gestreamt werden:

Final Days: Orden Ogan And Friends verbindet Finesse mit fetten Riffs, clevere Arrangements mit großartigen Melodien und auch nach dem x-ten Durchlauf entdeckt man immer noch etwas Neues, vor allem dank der überlebensgroßen Produktion und den unglaublichen, diversen Gastbeiträgen. Auf diese Art und Weise hat man Orden Ogan noch nie gehört!

Final Days ist jetzt über AFM Records erschienen: Orden Ogan And Friends ist an hier erhältlich!

Die Trackliste findet ihr in unserem Release-Kalender:

Orden Ogan Live

12.11.22. (DE) Andernach / JUZ

10.12.22 (DE) Karlsruhe / Knock Out Festival

06.05.23 (DE) Braunschweig / Rock In Rautheim

Orden Ogan sind

Seeb Levermann – Gesang

Nils Löffler – Gitarre

Patrick Sperling – Gitarre

Steven Wussow – Bass

Dirk Meyer-Berhorn – Schlagzeug

