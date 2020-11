Morgan Rose (Sevendust): neue Single „The Answer“ ist online

Sevendust-Drummer Morgan Rose kündigt sein Solodebüt Controlled Chaos via Rise Records an. Die EP wird sechs Tracks enthalten und am 27. November erscheinen. Einen ersten Vorgeschmack bietet die frisch veröffentlichte Single The Answer:

Gemeinsam mit Sevendust-Kollege Clint Lowery (Gitarre) und Jason Christopher, der hauptsächlich als Bassist von Corey Taylor und Prong bekannt ist, nahm der Amerikaner die Songs der EP in weniger als zehn Tagen in Kalifornien auf.

Controlled Chaos dokumentiert den musikalischen Fortschritt Roses in vielfacher Hinsicht und setzt sich musikalisch vom Hauptprojekt des Musikers ab, bei dem er seit dessen Gründung vor 25 Jahren hinter dem Schlagzeug sitzt. Im Rahmen seiner Karriere wurde Rose bereits mehrfach für sein Drumming ausgezeichnet.

Controlled Chaos Tracklist:

1. Intro

2. The Answer

3. Faster Man

4. Clarity

5. Come Alive

6. Exhale

Website: https://morganfknrose.com

Facebook: https://www.facebook.com/MorganRose7d

Twitter: https://twitter.com/morgan7d

Instagram: https://www.instagram.com/morgan7d/