Avatarium: veröffentlichen „An Evening With Avatarium“ am 04.12. digital

Schwedens Heavy Doom Sensation Avatarium mögen dieses Jahr auf Grund der aktuellen Situation zwar nicht in der Lage gewesen sein, die europäischen Bühnen in ihren Bann zu ziehen, doch dafür bringen sie nun die besten Tracks von all ihren vier Studioalben direkt zu euch ins Wohnzimmer.

Nachdem die Show Live In Stockholm bereits seit August als Video zum Download bereitstand (auf https://avatarium.solidtango.com) verkündet die Band nun, dass ihr An Evening With Avatarium ab dem 4. Dezember nun auch auf allen Streamingplattformen zur Verfügung stehen wird.

Gitarrenmeister Marcus Jidell kommentiert: „Dieses Konzert wurde kurz vor dem Ausbruch der Covid-Pandemie aufgenommen und ist das Set der Tour, die wir eigentlich 2020 spielen sollten. In diesen harten Zeiten hoffen wir nun, dass ihr ein bisschen positive Energie aus unserer Show ziehen könnt, genießt die dynamische Doom-Intensitiät.“

Solltet ihr die volle Show noch nicht gesehen haben, gibt es hier einen Ausschnitt mit dem fesselnden Bandklassiker Moonhorse (live):

Weitere Ausschnitte sowie reguläre Updates aus dem Hause Avatarium findet ihr hier: http://youtube.com/avatariumofficial

Letztes Jahr veröffentlichte die Band ihr 4. Studioalbum namens The Fire I Long For, das ihr weiterhin hier bestellen könnt: https://nblast.de/Avatarium-TheFire

Rubicon Offizielles Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=npPd5f0GZQo

Voices Offizieller Visualizer: https://www.youtube.com/watch?v=RZEB2jGLxdI

Lay Me Down Offizielles Akustikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=8HBmtpIedAw

Avatarium sind:

Jennie-Ann Smith – Gesang

Marcus Jidell – Gitarre

Andreas „Habo“ Johansson – Schlagzeug

Rickard Nilsson – Orgel

Mats Rydström – Livebass

Weitere Infos:

www.avatarium.se

www.facebook.de/avatariumofficial

www.instagram.com/avatariumofficial

www.twitter.com/_avatarium

www.nuclearblast.de/avatarium