Sevendust: veröffentlichen Musikvideo zu „Threshold“ aus ihrem 15. Studioalbum „One“

Die für den Grammy® Award nominierten US-Metal-Ikonen Sevendust veröffentlichen mit der kraftvollen neuen Single Threshold einen weiteren Vorgeschmack auf ihr 15. Studioalbum One, das am 1. Mai 2026 über Napalm Records erscheint.

Die Band, bestehend aus Lajon Witherspoon (Gesang), Clint Lowery (Gitarre), John Connolly (Gitarre), Vince Hornsby (Bass) und Morgan Rose (Schlagzeug), liefert erneut einen mitreißenden, emotionsgeladenen Track, der für die Bühne bestimmt ist. Threshold unterstreicht Sevendusts charakteristische Mischung aus schweren Grooves, melodischer Intensität und motivierenden Texten. Witherspoon schürt pure Emotion, während er sich an diejenigen wendet, die andere an ihre Grenzen treiben: „You want another piece of me, don’t ya? To break apart so you get what you wanted?”

Threshold ist ab sofort auf allen digitalen Streaming-Plattformen verfügbar und bildet einen weiteren herausragenden Moment in der Band-Karriere.

Für das dazugehörige Musikvideo haben Sevendust erneut mit Animator Ollie Jones gearbeitet und setzen mit ihm gemeinsam die Geschichte aus Fence fort. Ein gieriger Musikagent zwingt das Managementteam, die verfallenen Mitglieder der Band auszugraben und erneut auf Tour zu schicken. Mit der geheimnisvollen Substanz, die sie zurückgebracht hat, erwachen Sevendust zu neuem Leben – bereit, das Publikum zu erschüttern und die Taschen des Agenten zu füllen. Das Video endet damit, dass die Band komplett unter seiner Kontrolle steht … Wie die Geschichte ausgeht, bleibt offen und darf von den Fans weitergedacht werden.

Weitere Infos zur Band, zum neuen Album und den anstehenden Tourdaten könnt ihr hier nachlesen: